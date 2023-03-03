По ком звонит смартфон

Прокуратура Петербурга нашла противоядие от телефонных мошенников.

Теперь к ответственности будут привлекаться не только сами телефонные мошенники, но и компании, обеспечивающие их мобильной связью с жертвами.

В середине июля прошлого года двое телефонных мошенников позвонили пожилой петербурженке. Они представились сотрудниками службы безопасности банка, в котором гражданка хранила 2,7 млн рублей. Головной офис банка располагается в Москве, и у принявшей звонок высветился именно московский номер. В течение трех дней, с 19 по 22 июля, мошенники убедили женщину перевести свои деньги на более безопасный счет, с которого сбережения благополучно исчезли.

Как сказала пресс-служба городской прокуратуры, следователь прокуратуры Адмиралтейского района, расследуя дело об этом мошенничестве, выяснил, что для звонка ловкачи воспользовались интернет-телефонией. Услуги провайдера предоставила компания «Авантел».

«Прокуратура района установила, что телефонное соединение с потерпевшей инициировано через техническое оборудование конкретного оператора сотовой связи. При этом звонившие использовали подменный номер телефона, — говорится в сообщении.

— Вместе с тем российский оператор связи, отслеживая телефонные соединения, не предпринял мер к блокировке звонка с подменного номера.

По данному факту прокуратура района возбудила в отношении оператора связи дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). По результатам его рассмотрения организация привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 600 тыс. рублей».ЦИТАТААДВОКАТ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ:

— В законе «О связи» действительно имеется запрет, не позволяющий подменить номер. Сделано это как раз для того, чтобы можно было отследить телефонных террористов или телефонных мошенников. Если не по номеру звонившего (его можно скрыть), то по местоположению абонента. Поэтому и паспортные данные требуют при оформлении СИМ-карты, чтобы владельца номера можно было оперативно вычислить. В таких делах компании довольно строги к правилам. Закон предусматривает наказание вплоть до лишения лицензии. Так что подобный прецедент вполне способен заставить операторов связи более внимательно относиться к тем, кому они предоставляют свои услуги.

В то же время инженер IT Сергей Кондратьев считает, что факт привлечения к ответственности даже такого крупного провайдера никак не скажется на действиях преступников.

ЦИТАТАСЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВ, ИНЖЕНЕР IT:

— Ни у одной компании-провайдера просто нет ресурсов, чтобы отслеживать каждый звонок и выяснять, откуда он идет. В то же время компании-провайдеры скорее всего определенные меры предпримут. Им еще в начале 2000-х навязали СОРМ (Система оперативно-разыскных мероприятий), которая позволяет не только отслеживать ключевые слова в разговорах, но и читать электронную переписку, следить за историей посещений интернет-ресурсов, отслеживать соединения из очагов потенциальной террористической угрозы и пр. Причем все это без ведома абонента. Так что можно немного скорректировать программу и отслеживать в том числе и подменные номера. Но если преступник достаточно подкован технически, то ему довольно просто скрыть, откуда именно и с какого номера совершался звонок с подменным номером.

С коллегой-инженером согласен и Алексей С., сотрудник Управления «К» МВД РФ (подразделение по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий является одним из самых секретных в министерстве). Как пояснил полицейский, даже если провайдер будет вовремя сообщать о подозрительных соединениях (или просто блокировать подозрительные звонки), это не приведет к тому, что телефонный терроризм или телефонное мошенничество сойдут на нет.

ЦИТАТААЛЕКСЕЙ С., СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ «К» МВД РФ:

— Обычно телефонные мошенники пользуются одноразовыми СИМ-картами, которые в качестве рекламы раздают сотовые операторы. По такой СИМке можно звонить минут десять, после чего надо оформлять официально, но преступникам хватает и этих десяти минут. После чего СИМку выбрасывают. Или подкупают сотрудника отдела продаж оператора сотовой связи и через него оформляют карты на подставных лиц. Да и сами звонки совершаются из разных мест, так что и по местоположению частенько засечь мошенников не удается.

Как считают инженер IT и сотрудник Управления «К», главное лекарство от телефонного мошенничества — бдительность потенциальных жертв.

— Не нужно бояться выглядеть смешным, — советует полицейский.

— При любом звонке с незнакомого номера, когда некто представляется сотрудником службы безопасности банка или полицейским, необходимо сразу прервать контакт и перезвонить в банк или в полицию.

Даже если, например, вам говорят, что ваш родственник, будучи за рулем, кого-то сбил, а своим звонком вы можете привлечь излишнее внимание (мол, тогда за «отмазывание» придется больше денег заплатить), лучше все-таки позвонить в дежурную часть и поинтересоваться, например, была ли авария по такому-то адресу. Или служит ли у них сотрудник с такой фамилией и где он сейчас находится. А еще необходимо помнить, что у мошенников просто шикарные базы данных, и они всегда знают ФИО абонента, состав его семьи, возраст и пр.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

Санкт-Петербург

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