Мнение: За сколько Россия продаёт нефть, нормализация нефтедобычи и окупаемость упрямства

1. Американцы встревожены и расстроены. Россия играючи сломала нефтяной потолок, введённый против нас в декабре (ссылка):



Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря 2022 года и действует уже почти три месяца. Он разрешает покупать нефть у России по цене не дороже 60 долларов за баррель. Однако, как утверждают ученые Института международных финансов (IIF) при Колумбийском университете, Россия получает за баррель нефти существенно больше 60 долларов. Расчеты американских экономистов показывают, что в среднем баррель российской нефти продавался в самом конце прошлого года приблизительно по 74 доллара за баррель. Такой вывод делают авторы исследования «Оценка воздействия международных санкций на экспорт нефти Россией», опубликованного в электронном журнале «Сеть социальных исследований» (SSRN).

Авторы задались целью оценить воздействие евросоюзовского эмбарго на российскую нефть, доставляемую морем, и ценового потолка, введенного G7.

«Мы обнаружили, что Россия смогла перенаправить экспорт сырой нефти из Европы на альтернативные рынки: в Индию, Китай и Турцию, – говорится в исследовании. – Доходы (от нефтяного экспорта) резко сократились из-за существенных скидок, на которые вынуждены соглашаться российские экспортеры в тех сегментах рынка, где эмбарго ЕС снизило спрос».

«Однако, – продолжают авторы исследования, – мы обнаружили, что скидки не такие большие, как отражено в документах по сделкам продажи российской нефти марки Urals в конце 2022 года. В особенности это относится к ценам на тех сегментах рынка, которые не затронуты низким спросом в Европе, а именно на экспорте нефти из российских портов на Тихом океане. Цена нефти, которая поставляется из этих портов, снизилась не так сильно, как все считали, и поставки ее из этих портов нарушают ценовой потолок».

Авторы исследования, охватывающего первые четыре недели действия механизма ограничения цен, приходят к выводу, что существенная доля российской нефти продается значительно дороже ценового потолка в 60 долларов за баррель, и призывают разобраться и навести порядок.

2. Несмотря на все санкции, добыча нефти в России остаётся примерно на том же уровне, что и год назад (ссылка):



Российская нефтедобыча в феврале впервые вернулась к досанкционному уровню и может превысить показатель февраля 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По сравнению с январем добыча по итогам февраля может вырасти на два процента, до более чем 1,5 миллиона тонн в сутки.

3. В Школе Капитализма я рассказываю о настойчивости и постоянстве — положительных качествах, которые всё же не следует доводить до фанатизма. Цитирую из начала поста (ссылка):

Иногда большого успеха добиваются упрямцы, которые на протяжении десятилетий занимаются чем-то одним. Принято считать, будто долбить в одну точку — правильная стратегия, а порхать с цветка на цветок, постоянно пробуя новое и убегая от малейших трудностей — неправильная. Оно и понятно. Летуны живут по принципу «хорошо там, где нас нет». Если летун занимается чем-то дольше месяца-другого, он начинает с досадой смотреть на текущее своё дело и облизываться на что-нибудь такое, чего он или не пробовал вовсе, или пробовал так давно, что уже успел подзабыть.

Действительно, иногда лучше проявлять постоянство…