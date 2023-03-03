Мнение: “Аферисты”

В комментариях к каждому письму я задаю вопросы: а как выглядело бы поведение в границах?

Обычно на такие вопросы мало кто решается отвечать, а те, кто решаются, редко попадают.

У нас с вами явный дефицит историй, где человек, нерыба или рыбак, действует в границах и растит свое КП.

Но вот, например, недавно вышедший фильм, "Аферисты" (2023) известного режиссера, Б. Карона, снявшего сериалы "Шерлок" и "Корона".

Из трех аферистов все трое – хищники, в той или иной степени.

В реальности настоящие хищники не бывают аферистами и мошенниками, это совершенно разный подход – быть таким магнетичными, чтобы тебе все давали и чужие ресурсы сами к тебе текли, или использовать обаяние, чтобы подойти поближе, а потом обворовать человека. Аферисты не дотягивают до хищного влияния, их подводит жадность, они используют обман и щипцы как следствие хлеборезки, то есть не уважают границы. Поэтому магнетичными аферисты не бывают, максимум – обаятельными.

Но если абстрагироваться от этого противоречия, образы аферистов в фильме – вполне хищные.

Они легко выращивают значимость, создают большой перевес СЗ, КП и получают влияние.

И приемы, обеспечивающие такую динамику, показаны в фильме достоверно. Их мало, но они правдивы.

И учитывая наш дефицит таких иллюстраций, давайте некоторые из этих приемов разберем.

Я опишу несколько, а вы сможете дополнить, если посмотрите фильм на выходных.

Главная аферистка – это хищница Мадлен, 50+, которая выглядит и ведет себя примерно так, как и ведут себя настоящие хищницы в таком возрасте.

Во-первых, стоит обратить внимание на ее имидж. Немолодые миллиардеры, одного из которых влюбляет в фильме Мадлен, всегда обращают внимание на таких женщин, красивых, элегантных, на 10-15 лет моложе, чем они, иногда даже на 5. Не на 30! Возраст дочек мало кого привлекает из тех, кто многое себе может позволить.

Элегантность – очень важное имиджевое качество, которое больше идет немолодым женщинам, чем молодым, и дает этим женщинам преимущество.

Когда говорят, что хороший вкус делает женщину с годами красивей, имеют в виду элегантность. Вкус – это чувство меры, чувство уместности и гармонии, то есть хорошее чувство границ в имидже, с учетом возраста, с учетом всего контекста.

Есть в плане ОЗ нечто, что во все века компенсировало финансовый мезальянс. Это аристократизм. Обедневшие дворяне всегда были привлекательной партией для разбогатевших купцов. И хотя сейчас классовые сословия как бы не актуальны, имидж аристократки привлекает богатых мужчин точно так же, как их привлекают дорогие произведения искусств. Это престижно, это хочется иметь перед глазами и показывать другим.

За счет чего достигается элегантность в имидже, как вы думаете?

Во-вторых, Мадлен сочетает женственность и сильный характер. Это второй фетиш состоявшихся мужчин. Любых, но состоявшиеся мужчины могут выбирать. Про таких женщин говорят, что они умеют прятать свой "мужской ум и мужской характер" и не конкурировать с мужчинами. Но дело не в конкуренции, а в том, что у них нет ни одного бага, а значит нет и конфликтогенов. Из-за хороших границ у них высокая толерантность к чужим багам, поэтому они приветливы, позитивны и легки в общении, их ничего не раздражает и не задевает, потому что задеть их не за что. Они ведут себя прилично, тактично, деликатно, но это не стоит им никакого специального напряжения, благодаря хорошим границам, которые сами держат как мышечный корсет, а они спонтанны и расслабленны, поэтому любой мужчина ощущает с ними комфорт, словно находится в райском саду с гурией. Однако умная и волевая подруга куда полезней гурии, поскольку жизнь состоит не только из блаженства. Вот почему такие женщины на вес золота, их СЗ быстро растет и компенсируют мезальянс

Кто понимает, почему только при очень хороших границах женщинам удается совмещать женственность и сильный характер? И почему при очень плохих не получается ни женственности, ни сильного характера?

Следующий аферист – Макс.

Более молодой партнер и подельник Мадлен, 40+, хищник помельче. Как и полагается, он влюблен в Мадлен, предан ей, и кое-что умеет не хуже, чем она.

Например, он умеет провоцировать для мелких пик, умеет делать из векторов собеседника маленькие крючки, умеет выдерживать паузу и надламывать шаблоны, все это он делает практически в каждом диалоге, более грубо, чем Мадлен, но куда тоньше и эффективней, чем "боевые НЛП-сты" про которых мы недавно читали. Хотя грубей, чем они, сделать сложно.

Все приемы Макса просты, если видеть границы. Видеть границы – это значит видеть все векторы косяков и сливов другого и использовать их, оставаясь в границах.

Вот он подходит к полицейской, которая ругает нарушительницу (Сандру), заступается за бедную девочку, отсчитывает деньги на взятку, снимает дорогие часы, а потом извиняется и забирает это все. Это дерзкое появление не только вгоняет полицейскую в ступор, но и поражает девочку. "Боевой Нлп-ст" увидел бы в этом наезд + извинение. Однако, это наезд не на пустом месте. Наезд на пустом месте – косяк, извинение после этого – слив. А Макс вмешивается в сцену, где звучат угрозы, вмешивается в публичном месте, он использует вектор косяка полицейской и он не просто наезжает на нее, а тут же отсчитывает ей деньги, которые та действительно вымогает. То есть у него есть КП для такого наезда. Извиняется он тоже не просто так, а когда полицейская называет марку его часов и спрашивает: "Ты пьяный?" Она согласна на взятку, но ломается, оказывает легкое сопротивление, поэтому Макс извиняется и забирает все. И полицейская идет за ним как на поводке. Эффектный ход пленяет Сандру, это не только крючок для нее, но и корм, выкуп за нее. Однако корм от незнакомца выглядит подозрительно и поэтому Сандра сначала огрызается, подозревает, что ее хотят использовать. Тогда Макс дает ей однозначно понять и даже демонстрирует, что у него нет к ней никакого личного интереса, только деловое предложение. Так получается второй крючок и третий. Сандра уже приготовилась, что к ней будут приставать, но ей ничего из этого не светит, и теперь незнакомец кажется ей во много раз привлекательней, а его намек на общее дело интригует . Опишете стурктуру всех трех крючков?

Третья аферистка, Сандра, 25+ – мелкая хищница, которую Макс слепил, то есть воспитал из маргиналки, условно освобожденной наркоманки, с плоховатыми границами.

К сожалению, мы почти не видим, как Макс тренирует ее границы, скорее всего автор и сам имеет об этом смутное представление, поэтому мы видим только как Сандра входит в роль хорошей девушки, чтобы потом соблазнить по плану Макса и Мадлен сына миллиардера.

Но мы видим изменение имиджа. Сравните с тем, что было:

Больше всего бросается в глаза исчезновение настороженности, трагичности и колючести из образа.

Из грубоватой и травмированной маргиналки Сандра становится спокойной, приличной и воспитанной. Макс штрафует ее за каждое ругательство, обучает хорошим манерам. Очень важен акцент на том, что грубость, ругательства, агрессивность – это способ отпугнуть человека, в лучшем случае – колпачок, чтобы усыпить его бдительность. Что Мадлен, что Сандра в своем новом образе – тактичные, деликатные, добрые. Это лучшая открывашка для чужих границ.

И новая Сандра показывает нам довольно много приемов, если внимательно смотреть.

Когда она знакомится с жертвой, сыном миллиардера Томом, она, с одной стороны, лучезарно ему улыбается, пленяя его улыбкой, но с другой стороны, в ответ на его предложение поужинать теряется и неловко отказывается. То есть первый ход ее – улыбка, приветливая речь и выражение симпатии парню, второй ход – растерянность от его предложения и отказ. Отказ в ответ на шаг – ход очень сомнительный, это вектор косяка в таком контексте. Но потом Сандра поджидает Тома около магазина и извиняется за свой отказ. Получается даже сильней, чем просто согласие. Но это игра на грани, подражать такому нельзя, поскольку векторы косяка всегда почти рождают недоверие, даже если потом компенсируются. В данном же случае это позволяет Сандре сделать к Тому большой шаг, компенсируя отказ. Что-то подобное вы уже читали в историях про хищников. Они нередко позволяют себе маленький вектор косяка, чтобы компенсировать шагом или вложением. Но для этого надо очень хорошо видеть границы, иначе вектор косяка будет в одну сторону, вложение в другую и слив, и в результате такой рапаньей рыбалки вы уйдете на дно, в черное поле. С векторами и ходами на грани нельзя шутить, это варианты только для людей с очень хорошими границами. Понятно почему?

В фильме у Сандры с этим трюком все получилось хорошо, Том очаровался с первого взгляда, огорчился от отказа, обрадовался от ее извинения, и спустя пару часов общения с ней был уже влюблен по уши.

Остановлюсь пока на этом. Продолжим в комментариях вместе.