Мнение: О тонком намёке от Банка России… Чего ждать дальше?

Нынешнюю главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину за глаза называют «Мадам Брошкина». Ну, это как бы не секрет, что её пристрастие к данному виду ювелирных украшений имеет скрытый смысл. Мол, посредством брошек руководитель центробанка мягко намекает участникам рынка на дальнейшие перспективы. Справедливости ради, мало кто из адресатов смог эти намёки в точности расшифровать — по крайней мере, публично.

Однако не только «ювелиркой» может говорить Эльвира Набиуллина. Её свежий тонкий намёк адресован, пожалуй, уже всем.

Расшифруете?

Точнее говоря, намёков даже два.

Во-первых, ЦБ возвращает в оборот бумажные пяти- и десятирублёвки, которые не печатались 25 и 10 лет соответственно, уступив место чеканной монете. Теперь, стало быть, «металл резко подорожал»…

Ну-ну, конечно… Помните, как Пётр I даже церковные колокола в пушки переливать приказывал? А его нынешний подражатель — рыжий что ли?

Во-вторых, в России уже #скоро будут сторублёвые купюры нового дизайна. Вот такого.

С одной стороны — Москва, #Кремль, МГУ и вся эта «урбанина». С другой — журавли, памятник Ржевской обороне и карта России весьма примечательная.

Такой «тонкий» намёк на ближнее будущее ведь всем понятен и без перевода?

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