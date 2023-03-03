Диета или генетика? В чем причина выпадения волос и почему стоит обратиться к трихологу

Выпадение волос – распространенное явление. Оно может быть связано с разнообразными причинами – от генетики до неподходящей диеты. Поэтому лечение этой проблемы будет отличаться для разных пациентов. Средство, которое идеально подходит для одного человека, может оказаться неэффективным для другого. Поэтому если вы заметили потерю волос, необходимо обратиться к трихологу. В статье мы рассмотрим основные причины выпадения волос и расскажем, почему необходим визит к специалисту.

Диета и здоровье волос

Здоровье кожи головы и волос во многом зависит от диеты. Этот тот фактор, который мы способны контролировать. Однако мы не всегда можем определить те погрешности в питании, которые негативно сказываются на состоянии шевелюры. Чтобы установить их, необходима консультация трихолога.

Например, некоторые люди страдают от экземы кожи головы. Это может стать причиной выпадения волос. Есть продукты, которые могут спровоцировать обострение этого состояния. К ним относится молочная пища, сладости, грибы и томаты. В этом случае трихолог посоветует вам исключить подобную еду из меню или сократить ее потребление.

Дефицит полезных веществ тоже может негативно сказаться на состоянии шевелюры. Для роста волос требуется много питательных элементов, которые мы получаем из еды.

Чтобы предотвратить выпадение прядей, трихологи рекомендуют употреблять достаточное количество белковых продуктов, особенно на завтрак и обед. Также необходимо включать в меню сложные углеводы, которые снабжают организм энергией в течение всего дня. Если вы придерживаетесь вегетарианства или веганства, то убедитесь, что вы получаете достаточно белка из растительных источников.

Консультация с трихологом поможет вам понять, каких нутриентов не хватает вашему организму. Специалист назначит вам анализ на содержание питательных элементов в крови. По его результатам он подберет для вас оптимальную диету.

Состояние кожи головы

Консультация трихолога включает в себя диагностику кожи головы. Она проводится с помощью специальной увеличительной камеры. Этот прибор показывает густоту волос и очаги воспаления и раздражения на коже. В зависимости от результатов обследования врач назначит вам лечение.

Пройти такое обследование можно только в кабинете трихолога. Вы не сможете самостоятельно оценить состояние кожи головы и волос. Поэтому не стоит заниматься самодиагностикой. Многие проблемы с кожей головы, например, псориаз и экзема, могут быть очень похожи по симптоматике. Отличить их друг от друга может только специалист.

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Генетические факторы

Генетические факторы оказывают большое влияние на выпадение волос. Поэтому врач-трихолог обязательно спросит вас о состоянии шевелюры у ваших родителей, а также бабушек и дедушек как по отцовской, так и по материнской линии. Не стоит недооценивать эти факторы. Они имеют большое значение для состояния ваших волос.

Если в вашей семье наблюдались случаи раннего облысения, то вам необходимо особенно тщательно заботиться о своих волосах. В этом случае трихолог порекомендует вам уходовые продукты, которые помогут сохранить пряди.

Генетические факторы влияют на чувствительность волосяных луковиц к гормону тестостерону. Эта особенность передается по наследству. Если рецепторы волосяных фолликулов слишком сильно реагируют на тестостерон, то пряди могут усиленно выпадать. Это явление называется андрогенной алопецией.

Однако даже при наследственной андрогенной алопеции потеря волос не происходит в одночасье. Состояние шевелюры ухудшается постепенно. Очень важно заметить этот процесс на ранней стадии и своевременно посетить трихолога. Он подберет подходящий для вас курс лечения. Это поможет предотвратить заметное облысение и сохранить волосы.

Не стоит экономить на посещении трихолога

Прием трихолога может потребовать от вас финансовых трат. Но экономить на этом не стоит. Ведь многие люди тратят немало средств на дорогие шампуни и добавки для роста волос. Однако это не всегда дает положительные результаты.

Консультация трихолога поможет вам узнать точные причины выпадения волос и устранить их. Врач назначит вам грамотное лечение и порекомендует именно те уходовые продукты, которые будут работать в вашем случае.