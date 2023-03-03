Новичок «Зенита» Роберт Ренан впервые вызван в основную сборную Бразилии

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан включен в заявку сборной Бразилии на товарищеский матч против команды Марокко, сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

19-летний Ренан ранее не вызывался во взрослую сборную Бразилии, в 2021 году он провел три матча за юношескую национальную команду (игроки до 18 лет), передает ТАСС.

Дебют Ренана в молодежной сборной Бразилии (игроки до 20 лет) состоялся в период работы там в качестве главного тренера Рамона Менезеса, который является исполняющим обязанности главного тренера основной национальной команды.

10 января «Зенит» объявил об обмене нападающего Юри Алберто на двух игроков бразильского «Коринтианса» – защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Ренан пополнил команду зимой, но еще не сыграл ни одного матча за «Зенит». Ренан – воспитанник «Коринтианса», за основную команду защитник сыграл 13 матчей, отметившись одной результативной передачей. В 2023 году он стал чемпионом Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии, защитник принял участие во всех матчах турнира.

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