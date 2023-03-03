В Болгарии прошло шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига

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03.03.2023, 20:05, Новости дня
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В Болгарии прошло народное шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига, участники акции размахивали российскими флагами и скандировали слова поддержки России.

Освобождением болгары обязаны Российской империи. День освобождения Болгарии от османского ига – самый большой национальный праздник. Церемония поднятия государственного флага по случаю 3 марта состоялась перед памятником Неизвестному воину в Софии.

Люди размахивали флагами РФ и Болгарии, останавливались перед статуей Александра II на площади Народного собрания и скандировали: «Да здравствует Россия!», передает Sputnik Беларусь.

Примечательно, что представителей посольства РФ во главе с послом Элеонорой Митрофановой и Белоруссии с временным поверенным Никитой Лешуковым на официальные мероприятия не пригласили, передает ТАСС.

Посол почтила память русских солдат и болгарских ополченцев, погибших за освобождение Болгарии, на горе Шипка накануне праздника.

«Ведь мы дали Болгарии не только свободу, но и государственность, возможность после сотен лет рабства снова начать свою жить как самостоятельное государство. Болгары это очень хорошо помнят и ценят», – отметила дипломат.

Митрофанова с сожалением отметила, что Болгария сейчас полностью растворилась в НАТО и ЕС, пытаясь находиться в числе радикальных государств, поэтому в политическом плане двухсторонние отношения находятся на точке замерзания.

Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ сбросить «оккупацию НАТО», вспомнив подвиг российского солдата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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