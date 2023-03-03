Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, передает ТАСС.

В финале Медведев сыграет против своего соотечественника Андрея Рублева. Два представителя РФ встретятся в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде впервые с 12 октября 2008 года. Тогда Игорь Куницын обыграл Марата Сафина в финале Кубка Кремля. Финал турнира в Дубае состоится 4 марта.

Ранее Даниил Медведев победил в теннисном турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), где призовой фонд превышает 2 млн евро.

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