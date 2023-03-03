 

Как найти жениха? – Личное мнение

03.03.2023, 20:00, Разное
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Опытная, потому что была пять раз замужем, Лолита Милявская пошла раздавать советы.

Ну, не советы даже, а умозаключения.


Фото: Соцсети

«Мы тоже клюем на вас, оценивая размер… Ноги. Ничего, подходит, ага», — поделилась мудростью Лолка.

Ясно-понятно, у каждой, конечно, свои предпочтения.

Затем, когда размер ноги оценён, у Лолиты наступает стадия принятия человека, как я поняла:

«А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес».

То есть, схема такая: сначала — внешность, затем — внутренние качества.

Это всё как бы логично и правильно, но не отпускает вопрос: а почему замуж-то пять раз выходила? Где тут ошибка была?

Может быть, изначально неправильная оценка? Смотришь не на то, видишь не то. Возможно, просто оценивать правильно не умеешь? Откровенно скажу — непонятно. Каждый следующий муж Лолки оказывался за бортом отношений.

Лолита — женщина не слишком юная. Давайте вы поможете ей: на что обращаете внимание? Как найти мужа, в котором потом не разочаруетесь?

Источник: Лена Миро


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