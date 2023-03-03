Кот из Дагестана сдал ЕГЭ по русскому языку на 80 баллов

В Махачкале 1 марта выпускники школ сдавали пробный Единый

государственный экзамен по русскому языку. Кроме учащихся принять участие в

тестировании могли все желающие, в том числе граждане, которые планируют в 2023

году поступить в высшие учебные заведения.

Впервые в истории к сдаче ЕГЭ был допущен кот-вундеркинд по

имени Аладдин.

«Мы обеспечили Аладдину особые условия – у него же лапки,

поэтому писать ручкой он не может. Кот сдавал ЕГЭ на компьютере, печатая

ответы на клавиатуре», – рассказал замглавы министерства образования Дагестана

Эмир Сулейманов.

Выполнение всех заданий заняло у 4-летнего кота два часа, по

итогам экзамена он набрал 80 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке «отлично».

Как написала на своей странице в «Одноклассниках» хозяйка животного, её питомец

с детства проявлял способности к гуманитарным наукам.

«Аладдин уже в первые

месяцы жизни любил лежать рядом с книжками и переворачивать лапкой страницы.

Потом мы стали показывать ему документальные фильмы и покупать развивающие игры»,

– поделилась своим опытом женщина.

В ближайшее время кот планирует сдать ЕГЭ по литературе и

обществознанию, а в следующем – подготовиться к экзамену по математике.

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