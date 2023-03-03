 

Кот из Дагестана сдал ЕГЭ по русскому языку на 80 баллов

03.03.2023, 19:33, Разное
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В Махачкале 1 марта выпускники школ сдавали пробный Единый
государственный экзамен по русскому языку. Кроме учащихся принять участие в
тестировании могли все желающие, в том числе граждане, которые планируют в 2023
году поступить в высшие учебные заведения.

Впервые в истории к сдаче ЕГЭ был допущен кот-вундеркинд по
имени Аладдин. 

«Мы обеспечили Аладдину особые условия – у него же лапки,
поэтому писать ручкой он не может. Кот сдавал ЕГЭ на компьютере, печатая
ответы на клавиатуре», – рассказал замглавы министерства образования Дагестана
Эмир Сулейманов.

Выполнение всех заданий заняло у 4-летнего кота два часа, по
итогам экзамена он набрал 80 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке «отлично».
Как написала на своей странице в «Одноклассниках» хозяйка животного, её питомец
с детства проявлял способности к гуманитарным наукам.

 «Аладдин уже в первые
месяцы жизни любил лежать рядом с книжками и переворачивать лапкой страницы.
Потом мы стали показывать ему документальные фильмы и покупать развивающие игры»,
– поделилась своим опытом женщина.

В ближайшее время кот планирует сдать ЕГЭ по литературе и
обществознанию, а в следующем – подготовиться к экзамену по математике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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