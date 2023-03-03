Мнение: Деколонизация Австралии, неполиткорректные шахматы и повесточка в американской армии

1. Австралия в последнее время ещё сильнее испортила отношения с Китаем (разумеется, австралийские власти сделали это по указке США). Китайские пользователи интернета в ответ на планы Запада по «деколонизации» Китая и России нарисовали карту деколонизации Австралии. Они предлагают вернуть власть на континенте племенам аборигенов, которых, судя по карте, когда-то было больше сотни (ссылка).



И вправду. Австралия – одна из крупнейших стран на планете, 6-я по площади в мире. Территория Австралии по площади больше Западной Европы, где насчитывается несколько десятков государств… не многовато ли будет для немногочисленных динго? Если уж на Западе начали говорить про деколонизацию, пускай начнут с себя и покажут пример.

В комментариях указали также на проекты деколонизации США и Европы (ссылка). Нарисовать таких проектов можно очень много и самых разнообразных – географическая карта всё стерпит… однако в качестве аргумента в беседе на западных форумах подобные картинки могут быть полезны.

2. Ютуб попытался привлечь ИИ к борьбе с расизмом. Но робот, натасканный на поиск расистов, оказался не слишком умён. Под раздачу попали шахматные каналы, некоторые из которых были забанены, в том числе популярный канал хорватского шахматиста Антонио Радича (ссылка).



Исследователи пришли к выводу, что робот триггерился на слова «чёрные», «белые», «атака» и «угроза», стоящие в тексте комментария рядом.

С учётом того, что в США уже пытаются запретить слова «мастер» и «поле» как рабовладельческие и оскорбляющие чернокожее население, следует предположить, что скоро США начнут продавливать реформу шахматной терминологии. Вместо чёрных и белых введут термины «игрок №1» и «игрок №2». Или всё-таки оставят цветовую дифференциацию, но вместо традиционных шахматных фигурок заставят выпускать розовые и голубые, красные и синие, зелёные и оранжевые…

3. В США нарастают проблемы с комплектованием вооружённых сил. Мультирадужные идеологи всеобщего равенства пытаются завербовать в армию как можно больше женщин, цветных меньшинств и адептов ТЛБГ. Но то ли в этих группах предпочитают пацифизм (кто бы мог подумать?), то ли новые порядки отвращают от военной карьеры традиционный контингент (ссылка):

Военной институт Вирджинии стал подвергаться реформам после того, как власти штата обвинили его в сохранении “расистской” и “сексистской” атмосферы на кампусе. Этот институт появился ещё в 1832 году – и его выпускниками были генералы Паттон и Маршалл.

Во главу института назначили темнокожего генерал-майора Седрика Винса. Тот начал с демонтажа памятникам конфедеративным генералам на кампусе. А затем стал продвигать повестку “разнообразия, равенства и инклюзивности”…

Институт обвиняют в том, что среди кадетов слишком мало представителей меньшинств – только 8% афроамериканцев и 13,5% женщин. При этом темнокожие ещё и чаще отчисляются, чем белые. Поэтому его и пытаются реформировать – сокращая долю белых мужчин в рядах кадетов.

Это уже далеко не первый скандал такого рода. В прошлом году в Академии ВВС в Колорадо – главном заведении США для подготовки лётчиков-офицеров – стали вводиться учебные программы, на которые прямо запретили записываться всем белым “цисгендерным” мужчинам.

Похожая ситуация происходит и в самом Пентагоне. Там глава департамента “разнообразия, равенства и инклюзивности” сетует на то, что в армии США слишком много белых мужчин. И публикует книги с говорящими названиями – “Что такое БЛМ?”, “Что значит упразднение полиции?” и “Что такое антирасизм?”, которые затем преподаются детям военнослужащих.

Это всё ударяет по репутации вооружённых сил США – и усугубляет кризис с нехваткой желающих служить. А в самом Военном институте Вирджинии набор рекрутов рухнул аж на 25% в 2022 году.