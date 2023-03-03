Клатчи станут одной из самых модных сумок весны: тренды и новинки теплого сезона 2023

Клатчи являются неотъемлемой частью женского гардероба. Эти маленькие милые сумочки способны дополнить любой образ. Если вы тоже придерживаетесь такого мнения, важно ознакомиться с самыми последними и свежими трендами 2023 года.

У каждой девушки и женщины может быть только один наряд на все случаи жизни, но вот количество сумочек не ограничено. Поэтому самое время отправиться в магазин за чем-то свеженьким.

Минимализм

Одним из основных трендов среди клатчей является минимализм. Классические черные клатчи из натуральной кожи набирают все большую популярность. Эти сумки идеально подходят для создания строгого и лаконичного образа. Большим плюсом является то, что они способны дополнить любой наряд и сочетаются с любой цветовой гаммой. Так как мода циклична, у вас в арсенале вполне мог остаться классический клатч, который вы покупали еще несколько лет назад.

В форме кошелька

Еще один тренд – клатч в стиле кошелька. Он выглядит необычно и сразу же привлекает внимание. Даже если вы возьмете на прогулку свой классический большой кошелек, он вполне может сойти за новомодный клатч.

Классические кошельки часто украшаются множеством кристаллов и даже жемчугом, что придает им по-настоящему роскошный вид. Эти сумки идеально подходят для торжественных мероприятий и вечерних прогулок. Обычно они настолько малы, что в них может поместиться только что разве помада, но ведь никто не обещал, что красивый клатч будет функциональным. Все, что от него требуется, – это элегантность и соответствие последним веяниям моды.

Стиль бохо

Не обошел бохо и моду на клатчи. Кожаные сумочки в этом стиле имеют кисточки и бахрому из натуральных материалов, что создает ощущение легкости. С помощью такой сумочки можно дополнить летний образ, но данный аксессуар можно использовать и в другое время года.

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С принтами и внешним декором

Если вы хотите выглядеть одновременно смело и ярко, обратите внимание на клатчи с яркими принтами и узорами. Последние могут быть нанесены не только по методу печати или вышивки. В продаже можно встретить клатчи, которые украшены металлическими резными элементами и даже инкрустированы камнями.

В этом случае сумка может стать акцентом вашего образа и станет привлекать внимание, подчеркивая вашу индивидуальность. Но такие клатчи лучше всего сочетать с самой простой одеждой, чтобы не создать визуального беспорядка в образе.

Сумка-клатч

Если вам нравятся клатчи, но вы не хотите отказываться от функциональности, следует выбрать сумку-клатч, которая имеет немного больший размер, чем классический клатч. Такая сумочка будет не только стильной, но и позволит своей хозяйке что-то положить внутрь, ведь размер аксессуара не является не совсем микроскопическим.

Такие сумки обычно дополняются ремешком, чтобы была возможность перекинуть их через плечо. Здесь как раз раскрывается еще большее удобство таких сумочек, ведь классические клатчи обычно полностью занимают одну из рук модных красавиц.

Меховые

Меховые клатчи как раз отлично подойдут для повседневного образа.

Они могут быть не только украшены, но и полностью сшиты из меха.