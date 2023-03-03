 

СК РФ возбудил дела по трем статьям после нападения украинских диверсантов на жителей Брянской области

03.03.2023, 18:40, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по трем статьям, в том числе о террористическом акте, из-за нападения украинских боевиков на села в Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что СК РФ по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. ст. 205, 317, 167 УК РФ), передает РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что следователи собирают и фиксируют доказательства совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.

Сейчас в области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК РФ и управления по Брянской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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