 

Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что в 2023 году планируется выпустить до 100 тыс. Lada Vesta NG при наличии спроса

03.03.2023, 18:40, Новости дня
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АвтоВАЗ в 2023 году может произвести до 100 тыс. автомобилей Lada Vesta нового поколения при наличии соответствующего спроса, сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, мощность первой производственной линии, где выпускается данная модель, планируется нарастить летом этого года, передает ТАСС.

Глава АвтоВАЗа отметил, что максимальное количество Vesta, которое может производиться на этом конвейере, – 40, соответственно, 20 штук может производиться Largus. «Таким образом, наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы при соответствующем рынке <…> планируем выйти до 100 тыс. автомобилей по этому году», – рассказал Соколов.

Напомним, что в пятницу серийное производство автомобиля Lada Vesta нового поколения запустили на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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