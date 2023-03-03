 

УН – в Киеве «дерусифицировали» музей Пушкина

03.03.2023, 18:29, Разное
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Киевский музей Пушкина объявил о своём преобразовании в Усадьбу на Кудрявце. Как сообщают «Украинские новости», по словам городских чиновников, данное решение было принято с учётом поручения мэра Виталия Кличко о дерусификации города и мнения общественности. Экспозиция музея теперь будет рассказывать об исторической местности, быте, социальной и культурной жизни Киева ХІХ века.


AP

Филиал Музея истории города Киева, который носил название «Киевский музей Пушкина», объявил о своём преобразовании в Усадьбу на Кудрявце. Как пишут «Украинские новости», об этом пишет сайт киевской городской власти со ссылкой на заместителя главы администрации Анну Старостенко.

«После прекращения существования музея, посвящённого «великому русскому поэту», ровно год назад, 1 марта 2022 года, Музей истории города Киева объявил о превращении Киевского музея Пушкина в Усадьбу на Кудрявце. Учитывая поручение мэра Киева Виталия Кличко о дерусификации Киева и мнение общественности, музей разработал новую концепцию и подтвердил её учёным советом. Усадьба на Кудрявце будет рассказывать об исторической местности, быте, социальной и культурной жизни Киева ХІХ века», — сообщила Старостенко.

По её словам, название «Усадьба на Кудрявце» полностью соответствует исторической эпохе XIX — начала ХХ столетий, одного из важных периодов в истории города.

«В это время полностью меняется порядок власти, территориальная конфигурация Киева и архитектурный образ, а также этот период отличается активной политической жизнью. Всё это повлияло на жизнь горожан, меняло их привычки, настроения, вносило заметные изменения в повседневную жизнь», — подчеркнула Старостенко.

В новой экспозиции будут выставлены мемориальные вещи семьи Мазюкевичей, владельцев усадьбы на Кудрявце, которые будут отображать культурный и исторический контекст периода XIX — начала ХХ века. Это изменение «позволит сохранить историческое наследие Киева и улучшить исследование культурных и социальных аспектов города».


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