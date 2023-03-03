Мизулина опровергает информацию о российском запрете на Dota 2

Россия не будет блокировать игру Dota 2. Об этом в телефонном разговоре с ТАСС заявила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Микулина.

Россия не будет блокировать игру Dota 2. Об этом в телефонном разговоре с ТАСС заявила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Микулина.



Фальшивая новость распространялась через канал под именем Екатерины Мизулиной. В ней содержалась информация от неизвестных злоумышленников о якобы запрете в РФ аниме и нескольких компьютерных игр. Мизулина утверждает, что обратилась в Telegram с просьбой заблокировать ложный канал. Однако никакого ответа получено не было.

В Роскомнадзор обратился представитель Лиги безопасного интернета. Он заявил, что сделал обращение в Telegram с просьбой, чтобы мессенджер предоставил обратную связь пользователям и принял меры в отношении фальшивого канала.”Газета.Ru”, российский журналист, ранее сообщала о том, что Valve заблокировала более 40 000 аккаунтов в Dota 2 из-за мошенничества.