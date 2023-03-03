 

У популярного стримера диагностировали рак

03.03.2023, 18:15, Разное
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Канадская телеведущая Кайдаэ Шимко пояснила зрителям, что у нее диагностирована редкая форма рака костей и крови.

“Недавно у меня диагностировали острый миелоидный (рак). Я собираюсь начать лечение”. Она написала, что не уверена, как ее организм отреагирует на лечение. Шимко намерена проводить стримы, но, возможно, придется отменить их из-за лечения.

Дексерто говорит, что это редкая форма рака у тех, кому меньше 45 лет. Статистика показывает, что от 60 до 70% пациентов с этим типом рака находятся в полной ремиссии после лечения. Эти цифры достоверны, если заболевание выявлено на ранней стадии.Кьедае – стример на Twitch с более чем 2 миллионами подписчиков. 21 февраля она внезапно прекратила стримы.

Узнав о диагнозе, многие стримеры выступили, чтобы поддержать Шимко и помочь ей пройти лечение.


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