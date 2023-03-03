Названы лучшие смартфоны на Android в феврале

AnTuTu, приложение, тестирующее производительность Android-смартфонов, опубликовало рейтинг флагманов и Android-устройств средней ценовой категории за февраль 2023 года.

Флагманские смартфоны OnePlus 11 составили тройку лидеров. Они основаны на Snapdragon 8 Gen2 с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти (1,32 млн баллов), Nubia Red Devil 8 Pro+ с 12 ГБ и 256 ГБ соответственно (1,29 млн баллов) и Redmi K60 Pro, в котором установлен OnePlus 11 (1,229 млн баллов). Vivo X90 Pro+ (1,28 млн. баллов) и iQOO11 Pro (1,28 млн. баллов) также попали в топ-5.

Почти все телефоны, попавшие в топ-10, были оснащены процессором Snapdragon 8 Gen2. Исключением стал Vivo X90 Pro на базе процессора MediaTek Dimensity9200. Он набрал 1,19 млн. баллов и занял 10-е место. Флагман Samsungs Galaxy S23, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen2 Snapdragon 8, набрал 1,24 млн. баллов и занял лишь 9-е место.

Vivo S16 Pro и iQOO Neo7SE составили первую десятку смартфонов средней ценовой категории. Redmi K60E также был лидером в этой категории. Процессор MediaTek Dimensity8200 используется во всех моделях и набирает 868k-860k и 847k соответственно. На процессорах MediaTek Dimensity8100 Max и MediaTek dimensity8100 работают остальные телефоны в этом рейтинге. Эти смартфоны набирают от 809 000 до 833 000 баллов на AnTuTu.”