Мнение: Как Россия потеряла почти $22 миллиарда

В 2022 году от блокировок в интернете Россия потеряла $ 21,59 млрд. Об этом пишет сервис Top10VPN.

В оценку убытков входят блокировки соцсетей, отключения, замедление работы интернета. Потери РФ сложили из блокировок и замедления соцсетей.

Кроме России убытки понесли Иран ($ 773 млн) и Казахстан ($ 410,7 млн).

Эксперты подсчитали, что продолжительность блокировок сайтов и соцсетей в России продолжается более 7,4 тыс. часов. Ограничения затронули 113 тыс. пользователей.

Экспертам Top10VPN можно верить? Или они приукрашивают ситуацию?

Иллюстрация отсюда

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