Скандалы: Вторая после «Финико»

Как работает финансовая пирамида S-Group

В прошлом году россияне потеряли от инвестиций в финансовые пирамиды 6 млрд рублей, предупреждал ЦБ. Но чужие неудачи не стали препятствием более чем для 100 тыс. вкладчиков, доверившихся проекту S-Group. Впрочем, он работает уже три года, что редкость для такого рода компаний. Вместе с блогером — специалистом по финансовым пирамидам Андреем Алистаровым «Компания» разобралась, что не так с S-Group и каким образом проект смог собрать не меньше $500 млн.

«Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией» S-Group основан 17 ноября 2019 года, утверждаеттоп-лидер и активный партнер проекта Роман Вышемирский на вебинаре для потенциальных вкладчиков. Роману 48 лет, часть из которых, по его собственным словам, были отданы инвестициям в финансовые пирамиды и другие хайп-проекты. В S-Group все иначе: «У нас оншорная зона, полная регуляция, все проверяется, платятся все налоги», — уточняет Вышемирский.

За четыре года своего существования проект стал целой экосистемой, включающей в себя возможность инвестирования в четыре направления:

рынок Forex;

компании на стадии IPO;

фармацевтику (в частности, в медицинский каннабис);

благотворительность.

Инвестфонд, в отличие от других ему подобных компаний, вышел за рубеж. По словам руководства, у S-Group сейчас есть инвесторы в 204 странах мира. В своих соцсетях компания регулярно публикует вебинары на латышском, румынском, испанском, итальянском, украинском, эстонском и других языках. Алистаров отмечает, что инвестфонд особенно активен в России, Украине и Казахстане.

Работает все по простой схеме: участник вносит деньги на свой счет и выбирает, в какое направление хочет инвестировать. Далее инвестфонд с помощью «специальных торговых алгоритмических роботов» совершает сделки, процент от которых и получает инвестор. Больше депозит — больше заработок, утверждал один из участников S-Group в разговоре с «Компанией». По его словам, привлечение новых вкладчиков — дело добровольное, никто принуждать к этому не будет.

Однако приток людей увеличит заработок: участник инвестфонда получает 13% от дохода каждого приглашенного, уточняет Алистаров. Для расчетов своих будущих капиталов S-Group разработала таблицу доходности с уровнями от 1 до 11. На первый уровень с доходностью в 5% инвестор переходит, когда вносит минимальный вклад в $100. Для получения 11-го необходимо выполнить несколько условий: вложить за все время $250 тыс. и достичь оборота своей команды в $25 млн. За это достижение инвестор получает премию в $1 млн и возможность поучаствовать в ивентах «для избранных»: один из таких проходил в самом дорогом отеле мира — Emirates Palace в Абу-Даби. Публику развлекали Вера Брежнева и приглашенные коучи сферы инфобизнеса, в числе которых — один из основателей печально известных тренингов для предпринимателей «Бизнес Молодость» Михаил Дашкиев.

S-Group число своих инвесторов не публикует. Один из вкладчиков рассказал «Компании», что за все время в организации зарегистрировались 180 тыс. человек, а число активных инвесторов, то есть занимающихся привлечением новичков, составляет 108 тыс. Алистаров называет такую оценку вполне реальной. Он отметил, что первые личные кабинеты могли быть фейковыми для завлечения уже реальных вкладчиков, но сейчас уже зарегистрированы от 30 до 50 тыс. человек. И их совершенно не смущает, что ЦБ еще в 2021 году обнаружил в S-Group признаки финансовой пирамиды.

S-Group утверждает, что уже восемь партнеров смогли достичь 11-го уровня, а 36 вкладчиков стали долларовыми миллионерами.

«Компания» на основе полученных из презентации и от инвесторов данных подсчитала, что S-Group за все время своей работы привлекла не менее $1 млрд.

Алистаров считает, что эти цифры значительно преувеличены. По его словам, S-Group могла заработать не меньше $500 тыс.

Алистаров называет S-Group второй пирамидой после «Финико», громко рухнувшей в 2021 году. «Я сейчас не вижу другого инвестиционного проекта с обещанием гарантированной прибыли, у которого было бы такое огромное количество вкладчиков», — отмечает Алистаров.

Журнал «Компания» отправил запрос в S-Group.

Не первая пирамида

Основатели компании — украинские бизнесмены Вадим Машуров и Роман Фелик, за чьими спинами не совсем прозрачные биографии. Машуров до S-Group основал проект Instime, площадку для взаимопиара и продвижения в Instagram*. Слава о бизнесмене дошла и до украинского МВД — карточка с именем Машурова еще в декабре 2022 года висела в базе розыска полиции страны, но сейчас по неизвестным причинам удалена.

Тернопольские правоохранители вменяют ему три статьи:

незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины);

вымогательство (ч. 3 ст. 189 УК Украины);

угон, совершенный организованной группой или соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Романа Фелика называют IT-бизнесменом, долларовым миллионером, меценатом, партнером Машурова по Instime и одним из основателей рухнувшей в 2016 году пирамиды Helix, принесшей ущерб инвесторам на 50 млн гривен (более 100 млн рублей).

Машуров и Фелик очень гордятся британской лицензией S-Group. Но строчка в Регистрационной палате Британии о серьезности намерений проекта не говорит, поскольку это всего лишь реестр. «Организации вполне могут быть зарегистрированы у нас как компании с ограниченной ответственностью, но мы являемся просто реестром, мы не лицензируем компании и не гарантируем их деятельность <…>», — объяснял представитель британской палаты в ответе на запрос Telegram-канала SSG, занимающимся разоблачением S-Group. По адресу инвестфонда, указанного в реестре, зарегистрировано 18 899 компаний.

По данным реестра, S-Group (известная также как Sincere Systems Group, SSG, Sincere Systems) получила регистрацию 24 июня 2020 года. Настоящим поводом для доверия стала бы лицензия Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании, которую необходимо получить любой предлагающей, продвигающей или продающей финансовые услуги и продукты компании в Британии. У S-Group таковой нет.

Между тем фамилии Машурова и Фелика в учредительных документах не упоминаются. Основателем и директором S-Group в них заявлена некая Марианна Ройтбурд, доля которой превышает 75%. По данным аналитического сервиса YouControl, Ройтбурд основала 151 компанию на Украине и руководит еще 136.

«Компания» изучила отчеты S-Group и обнаружила, что на март 2022 года среднее число сотрудников в S-Group составляло 0 человек, хотя в презентациях руководство организации заявляет более чем о 75 постоянных работниках, трудящихся на ее благо.

От робота до каннабиса

«Финико» свои $4,6 млрд привлекла якобы за счет работы с системой «автоматической генерации прибыли». Аналогичный инструмент для торгов на Forex-рынке есть и у S-Group. Инвестфонд называет это «автоматизированным торговым роботом на основе искусственного интеллекта», который умеет одновременно использовать множество торговых стратегий и инструментов управления рисками. И наличие такого робота, приносящего только доход, выдает в S-Group финансовую пирамиду, отмечает Алистаров. Если робот действительно умеет получать и гарантировать доход, то зачем тогда нужны вкладчики, с которыми нужно делиться процентами, недоумевает блогер.

«Первый признак финансовой пирамиды — огромные и гарантированные проценты. Туда, где гарантированный процент выше депозита, лучше не лезть. Рано или поздно люди потеряют деньги», — соглашается финансовый аналитик Сергей Дроздов. На финансовых рынках торги действительно происходят с помощью алгоритмических систем, но они не дают 100-процентных гарантий заработка, объяснил эксперт.

Интересна трактовка понятия инвестиций в самой S-Group.

В договоре оферты прописано, что передача собственных цифровых активов на платформу клиентом «не является процедурой “инвестирования” в любом понимании и интерпретации этого термина», а денежный вклад на платформе «не является процедурой инвестирования в общие предприятия».

Любопытно, что торговый робот — не личная разработка S-Group. Инвестфонд заявляет, что взял ее в аренду у IT-разработчика DDS (Deployable Data Solutions Corp). На сайте разработчика S-Group стоит в одном партнерском ряду с Morgan Stanley, Bank of America, J.P.Morgan и еще более десяти крупных компаний. Но никто из них реальное партнерство с DDS не подтвердил. Более того, Машуров доказывал существование и успешную работу DDS наличием страницы о компании на сайте Bloomberg. Но на странице агентства указан веб-сайт японской компании Digital Development System, чья аббревиатура полностью совпадает с партнером S-Group.

Помимо Forex-рынка, S-Group предлагает вкладчикам инвестировать в рынок IPO. Причем для этого руководство создало отдельную компанию SSG Fintech Solutions DMCC, которая уже прошла процедуру ликвидации. Команда S-Group в направлении IPO состоит из двух человек — финансовых аналитиков Сергея Смита и Оксаны Ваниной. Причем Смит в переписке с SSG утверждает, что сотрудничество с инвестфондом он только обсуждал, а активного взаимодействия с ним нет. И свою «коллегу» по команде Ванину он не знает.

S-Group, следуя тренду, активно занимается благотворительностью, создав для этого некоммерческую организацию S-Charity. Она распределяет пожертвования по разным направлениям: от помощи животным и домам престарелых до экологии.

S-Charity, по собственным данным, собрала пожертвования всего на $28 тыс., однако не опубликовала ни одного отчета.

Также неизвестны конкретные организации, которым помогает компания.

Еще одно направление S-Group — S-Pharmaceutical, подразумевающее инвестиции в производство и поставку медицинского каннабиса. Занимается каннабис-инновацией полного цикла швейцарская S-Healthcare, однако информации о ней в реестрах компаний Швейцарии нет. Адрес производства тоже неизвестен даже вкладчикам. В беседе с «Компанией» один из них рассказал, что «разные стадии производства находятся на разных локациях», а на экскурсию туда приглашали только топ-лидеров. В своих соцсетях они публиковали ролики с посещения производства и показывали готовый продукт под маркой VOOS, о котором нет информации в Сети.

Производством VOOS занимается швейцарская Swiss Kiss SA. На сайте она рекламирует свои «сертифицированные вейпы с полным спектром полезных ингредиентов, которые извлекаются из лучших растений каннабиса». Алистаров уточняет, что сайт может быть всего лишь болванкой, поскольку приобрести там ничего не получится, в полях данных можно ввести любые символы, а подтверждение заказа на указанную пользователем почту не приходит.

Блогер добавил, что ни в одной из созданных S-Group компаний нет имен Машурова и Фелика и пока неизвестно, как именно аффилированы между собой собственники компаний.

Неизбежный скам

Как и любая другая организация, ориентированная на реферальные программы, S-Group занимается криптовалютами. Компания предлагает инвестировать в валютную пару SWP (собственный токен S-Group) / USD в соотношении 1:1. Выглядит все так: вкладчики инвестируют в валютную пару, раздувают пул ликвидности токена и в награду получают SWP-токены со средней годовой доходностью в 140–160%.

«Компания» попросила криптоэксперта Евгения Каминского проанализировать токен SWP. По его словам, владельцев токена всего чуть более 2,5 тыс. человек. Эксперт предположил, что S-Group пользовалась классической схемой Pump&Dump — привлекла людей, взвинтила цену на токен, а на максимуме продала свои активы. На 1 марта стоимость одного токена составляла $0,48, тогда как на пике в августе 2022 года он торговался по $4,96.

При этом SWP, по данным Каминского, торгуется на малоизвестных биржах, хотя в дорожной карте ожидались листинг на централизованных платформах и добавление в список одного из самых популярных агрегаторов криптовалютных данных CoinMarketCap. Но все осталось на словах.

Впрочем, это не мешает S-Group мечтать о глобальном: на конференции в Абу-Даби руководство компании презентовало новое направление — S Real Estate, подразумевающее инвестиции в архитектуру будущего с инновационными технологиями. Генеральным подрядчиком называли украинского застройщика Taryan Group, который даже не знал о партнерстве с S-Group.

В S-Group все выглядит идеально только на картинке, и вскоре это станет понятно и самим инвесторам. «Любой сомнительный инвестпроект очень долго набирает охваты. Когда он выстреливает, то для привлечения новых вкладчиков нужно вкладывать в рекламу все больше», — объясняет Алистаров. Поэтому S-Group заманивает к себе звездами, устраивает ивенты в дорогих отелях и рассказывает о грандиозных планах в разных сферах. «Если же этой рекламы не будет, то вкладчиков станет меньше. Дальше обещанный процент доходности начнет перекрывать инвестиции вкладчиков, и тогда пирамида рухнет», — добавил блогер.

Между тем топ-лидеры продолжают выкладывать фотографии с дорогими автомобилями и одеждой, зазывая все больше любителей халявы в свои команды и обещая им нереальные пассивные заработки. S-Group в соцсетях по два-три раза в день проводит презентации, где повторяет одни и те же слова, не отвечая на вопросы зрителей. А на деле S-Group потихоньку завязывает узел на шеях инвесторов: по данным SSG на 26 февраля, торговый робот с 10 февраля не открыл ни одной сделки, в то время как официальный канал инвестфонда публикуетотчетыторговли S-Forex с доходом до 1%.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена. Продукты компании — Facebook и Instagram — также запрещены в РФ

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”