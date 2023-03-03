Мэрия Омска объявила о закупке 500 единиц винтажных автобусов и трамваев

Омская мэрия объявила о масштабной закупке ретро-автобусов и трамваев, что практически полностью обновит линейку городского транспорта. 500 единиц старой техники приобретаются в рамках специальной ностальгической программы «Как в детстве».

Пассажиры вскоре смогут ежедневно пользоваться до боли знакомыми автобусами ЛиАЗ-677, ПАЗ-672 и ПАЗ-3205 – к тому же, что последний до сих пор не сняли с производства. Планируется также приобрести винтажные трамваи КТМ-5.

«Транспорт прежде всего должен доставлять пассажиров из точки А в точку Б, но у нас в городе он будет ещё и историческим, – сказал источник в мэрии. – Высокая стоимость каждой единицы объясняется тем, что подобные ретро-машины сложно изготовить. Это будет практически ювелирная работа. Налёт ржавчины, глохнущие двгиатели, точечные повреждения выхлопной и топливной систем для воссоздания того самого аромата – это очень серьёзная работа»

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