 

Новинки февраля на столичном рынке жилья

03.03.2023, 17:26, Разное
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В течение февраля в Москве начались продажи в девятнадцати корпусах в составе 10 новостроек, в том числе в трех новых жилых комплексах.

Группа “Русич” анонсировала квартал “Кантемировский” из шести корпусов высотой до 32 этажей в районе Царицыно. В домах запроектированы квартиры площадью от 31 кв. м по цене от 8,4 млн рублей. Минимальная цена “квадрата” – 236,7 тыс. рублей. Стройка будет вестись до третьего квартала 2026 года.

Застройщик Forma объявил о старте продаж в первом корпусе в новом ЖК Soul в районе Аэропорт. В монолитном доме высотой в 21 этаж разместятся квартиры площадью от 23,8 кв. м по цене от 11,5 кв. м. Минимальная цена “квадрата” – 302,7 тыс. рублей.

Также начались продажи в клубном доме “Вознесенский 11/3”, представляющий собой проект реконструкции доходного дома. В здании, расположенном в Тверском районе и неподалеку от Кремля, разместится всего 10 квартир площадью от 88,2 кв. м и стоимостью от 100 млн рублей. Цена “квадрата” – от 970 тыс. рублей.

Самые низкие цены среди февральских новинок зафиксированы в новом, одиннадцатом, корпусе в составе ЖК “Римского-Корсакова 11” от группы “ПИК” в районе Отрадное. Стоимость жилья здесь начинается от 6,7 млн рублей.


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