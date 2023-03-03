Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы
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Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, информирует Financial Times.
Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.
Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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