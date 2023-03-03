Донецким врачам пришлось проводить операцию в бронежилетах и касках, чтобы извлечь взрыватель мины из тела мужчины

Медики в ДНР провели операцию по извлечению взрывателя от мины из тела пациента в касках и бронежилетах, рассказал профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков, сейчас работающий в Донбассе.

Операцию провели в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, передает РИА «Новости».

Раненого мужчину доставили в больницу с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Операция прошла успешно.

«Ничего не взорвалось, все остались живы», – рассказал Корольков. При этом он считает, что бронежилеты не смогли бы защитить врачей полностью, так как при взрыве оторвало бы руки.

В ноябре прошлого года медики из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ им. П. В. Мандрыка в бронежилетах достали из груди раненного во время СВО военного неразорвавшийся боеприпас.

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