 

Шмыгаль: Франция расшифровала записи «черного ящика» разбившегося вертолета главы МВД Украины

03.03.2023, 17:10, Новости дня
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Франция расшифровала данные «черного ящика» из разбиравшегося вертолета, на котором был глава МВД Украины Денис Монастырский, и передала их Киеву, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что расследование продолжается. По его словам, «черный ящик» был найден, и отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. «Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается», – сказал он на пресс-конференции, призвав дождаться результатов расследования, передает РИА «Новости».

Напомним, что 18 января при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей, пострадали 25 человек, из них 11 детей. В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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