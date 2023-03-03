 

«Кричал 40 минут на подчиненных» – СМИ о реакции Шойгу на желание мотострелков 352-го полка перейти в ЧВК «Вагнер»

03.03.2023, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в течение 40 минут «кричал на своих подчиненных» из-за желания бойцов недавно расформированного 352-го мотострелкового полка оказаться в рядах ЧВК «Вагнер», сообщают источники.

Мобилизованные из Брянска, проходившие службу в составе 352-го полка в рамках СВО, некоторое время назад записали видеоролик, где обратились к основателю ЧВК Евгению Пригожину. Они отметили, что стать «вагнеровцами» изъявили желание все 10 человек, имеющие соответствующий боевой опыт и знания.

Как сообщает Телеграм-канал «Кремлевский шептун», вскоре после этого Шойгу, не сдерживая эмоций, требовал не допустить перехода десяти бойцов в одну из самых результативных военных групп страны.

Мотивы участников инцидента выглядят понятными для россиян. ЧВК «Вагнер» имеет в своих рядах как грамотных руководителей, так и военные успехи в зоне СВО. Однако Шойгу может бояться потерять репутацию, так как «и сам не воюет, и другим воевать не дает».

СМИ также ранее указывали на то, что доля народной поддержки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина продемонстрировала рост. Так, под данным независимой исследовательской службы Russian Field, более 40% респондентов высказались в положительном ключе о его деятельности в Донбассе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.20 / Виктор Суворов: «Атаман Краснов — создатель танка Т-34»

17.12.20 / Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Петров и другие в трейлере фильма “Рашн Юг”

09.02.23 / В офис – с блузкой и брюками, на прогулку – с платьем: образы с джинсовой курткой на любой случай жизни

22.09.21 / Скандалы: Госсоветника погубили три шестерки

01.01.22 / Зачем ожил Градский? – Личное мнение

15.07.22 / Миди-версия шегги и возвращение каре на ножке: модные стрижки и прически, которые будут в тренде осенью

24.04.22 / Мнение: Заложники “Азовстали”

04.11.22 / Без трусов, но с крестами: чиновники предстали в сауне во всей красе

21.05.21 / Как вернуть блеск и красивый вид изделиям из нержавейки. Нужен спирт, сода и мягкое полотенце: следуем инструкции

18.06.21 / Выбросьте и забудьте о них навсегда: 3 вещи, которые любую женщину визуально делают старше (у многих из нас такие есть в шкафу)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика