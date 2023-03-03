«Кричал 40 минут на подчиненных» – СМИ о реакции Шойгу на желание мотострелков 352-го полка перейти в ЧВК «Вагнер»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в течение 40 минут «кричал на своих подчиненных» из-за желания бойцов недавно расформированного 352-го мотострелкового полка оказаться в рядах ЧВК «Вагнер», сообщают источники.

Мобилизованные из Брянска, проходившие службу в составе 352-го полка в рамках СВО, некоторое время назад записали видеоролик, где обратились к основателю ЧВК Евгению Пригожину. Они отметили, что стать «вагнеровцами» изъявили желание все 10 человек, имеющие соответствующий боевой опыт и знания.

Как сообщает Телеграм-канал «Кремлевский шептун», вскоре после этого Шойгу, не сдерживая эмоций, требовал не допустить перехода десяти бойцов в одну из самых результативных военных групп страны.

Мотивы участников инцидента выглядят понятными для россиян. ЧВК «Вагнер» имеет в своих рядах как грамотных руководителей, так и военные успехи в зоне СВО. Однако Шойгу может бояться потерять репутацию, так как «и сам не воюет, и другим воевать не дает».

СМИ также ранее указывали на то, что доля народной поддержки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина продемонстрировала рост. Так, под данным независимой исследовательской службы Russian Field, более 40% респондентов высказались в положительном ключе о его деятельности в Донбассе.