 

Скандалы: Драки и салоны эротического массажа

03.03.2023, 16:25, Разное
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Футбольный фанат рассказал о жизни диверсанта ВСУ Дениса Никитина

Группа диверсантов ВСУ утром 2 марта проникла на территорию Климовского района Брянской области. Члены ДРГ засняли ролик на фоне местного фельдшерского пункта. Один из позировавших на видео солдат был опознан как Денис Никитин, основатель бренда одежды White Rex. Российские футбольные фанаты поделились подробностями биографии Никитина до его вступления в ряды ВСУ.

«Никитин по глупости попал в одну топовую красно-синюю фирму, там неудачно провел две драки, где явно не сгеройствовал. И после этого сказал, что околофутбол не для него. Грубо говоря, убежал. Вот и весь его околофутбольный бэкграунд. Есть никто, звать никак», — рассказал Daily Storm представитель фанатского движения ЦСКА Дмитрий (псевдоним Фрэнк).

Украинский диверсант в прошлом занимался сомнительным бизнесом в России, утверждает фанат.

«Перекидал кучу людей на бабки со своим White Rex, а самое главное — был успешным владельцем салонов эротического массажа в Самаре и Москве. Считаю, что это неприемлемо для правого. В этих салонах работали девочки как из России, так и с Украины. В заведениях частыми гостями были, например, кавказцы, которые кинули его на бабки — не стали расплачиваться», — сказал Фрэнк.

По его словам, после этого Никитин пытался через их общих знакомых открыть торговую точку на рынке «Садовод».

«Видимо, считал, что контингент хороший для его бизнеса. Но у него ничего не получилось», — объяснил фанат ЦСКА.

Денис Никитин родился в Москве в 1985 году. Какое-то время вместе с семьей жил в Германии. Однако его лишили бессрочного вида на жительство в стране и запретили въезд в шенгенскую зону. Причиной стало «стремлением нарушить основы свободного демократического строя».

2 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с территории Украины в село Любечане в регион проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла автомобиль, в результате чего погиб один человек, ранен 10-летний ребенок. Позже в Сети появилась видеозапись, где предполагаемые участники ДРГ позируют с флагом своей организации на фоне фельдшерского пункта в брянских Любечанах.

Алексей Красовский

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


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