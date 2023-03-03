Собянин сообщил о росте производства продуктов в Москве

Выросло и количество продукции, поставленной заказчикам. Так, отгрузка мясных товаров увеличилось на 4%, молочных – на 23%, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, рост в пищевой промышленности произошел в том числе благодаря столичным мерам поддержки.

Мэр напомнил, что Москва предоставляет инвесторам землю без торгов под масштабные проекты. На одном из таких участков в ТиНАО построят пищевой кластер, где разместятся предприятия молочной и хлебной промышленности.

Собянин уточнил, что в городе действует более 200 производителей продуктов питания. Они активно переходят с зарубежного на отечественное сырье и находят новые рынки сбыта, сообщил он.

Мэр Москвы ранее сократил в два раза срок выполнения административных процедур для импортозамещающих производств. Благодаря этому в столице появятся новые предприятия и рабочие места.

В текущем году в городе построят и реконструируют 25 производственных объектов площадью 300 тысяч квадратных метров. Будет создано 3,4 тысячи рабочих мест.