Собянин сообщил о росте производства продуктов в Москве
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Выросло и количество продукции, поставленной заказчикам. Так, отгрузка мясных товаров увеличилось на 4%, молочных – на 23%, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, рост в пищевой промышленности произошел в том числе благодаря столичным мерам поддержки.
Мэр напомнил, что Москва предоставляет инвесторам землю без торгов под масштабные проекты. На одном из таких участков в ТиНАО построят пищевой кластер, где разместятся предприятия молочной и хлебной промышленности.
Собянин уточнил, что в городе действует более 200 производителей продуктов питания. Они активно переходят с зарубежного на отечественное сырье и находят новые рынки сбыта, сообщил он.
Мэр Москвы ранее сократил в два раза срок выполнения административных процедур для импортозамещающих производств. Благодаря этому в столице появятся новые предприятия и рабочие места.
В текущем году в городе построят и реконструируют 25 производственных объектов площадью 300 тысяч квадратных метров. Будет создано 3,4 тысячи рабочих мест.
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