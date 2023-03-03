 

Актуальные тренды 2023 года: как миксовать весенние наряды с кроссовками зрелым женщинам

03.03.2023, 15:50, Разное
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Кроссовки – универсальная удобная обувь для женщин всех возрастов. Они подойдут для прогулок по магазинам, семейных мероприятий, путешествий, встреч с подругами. Поговорим о том, как интегрировать эту обувь в весенний гардероб, чтобы оставаться самой модной, стильной и красивой. Советы для дам 50+.

Какие кроссовки выбрать

Безусловно, прежде всего ориентируйтесь на собственный вкус. Если новомодные фасоны не нравятся, не стоит проводить над собой эксперименты, покупайте то, к чему лежит душа. От ярких кислотных оттенков лучше отказаться в пользу вечной классики. Но если вы обожаете цвет фуксии или сочный салатовый, допустимо выбрать цветные шнурки, которые станут акцентом в монохромном образе.

Однако базовыми для взрослых модниц должны оставаться модели бежевого или белого цветов.

Ансамбли на каждый день – с джинсами и футболками

Универсальный вариант сочетания, позволяющий создавать образы в спортивной стилистике или кэжуал. Чтобы стать иконой стиля, используйте простое правило – те цвета, которые присутствуют в обуви, должны быть фрагментарно представлены в вашей одежде. Например, если кроссовки с бежевым оформлением, лучше составить к ним лук, используя различные оттенки этого цвета.

Кроссовки – самая удобная обувь для повседневных образов. Они прекрасно сочетаются с любой моделью джинсов, от классического денима до ультрамодных штанов.

В качестве верхней одежды выбирайте кардиганы, пиджаки, тренчи.

Интересный прием, позволяющий визуально улучшить пропорции тела и сделать акцент на ноги – выбрать джинсы, длина которых чуть выше щиколотки. Такой фасон позволяет продемонстрировать окружающим ваши прекрасные модные кроссовки.

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Летний вариант – сочетание с шортами

Отличная новость для модниц, которые стараются не только выглядеть стильно, но и не испытывать дискомфорта в течение дня из-за неудобной одежды. В моде летом 2023 года шорты! Модель может быть любой, для женщин 50+ рекомендуются достаточно скромные и закрытые фасоны длиной чуть выше колен. Они замаскируют возможные возрастные дефекты. Хотя, если фигура позволяет, и вы в себе уверены, можете смело покупать и более радикальные мини.

Прекрасная пара для шорт – кроссовки. Они непременно должны соответствовать по цветовой палитре вашему гардеробу. А чтобы привлечь к себе внимание, включите в ансамбль несколько интересных необычных аксессуаров, например, оригинальные сережки или соломенную шляпку.

Для романтичных натур – сочетания с юбками

Буквально несколько лет назад мы подумать не могли, что кроссовки можно носить с юбками. Между тем, сейчас это одно из наиболее удачных решений. Благо производители стали выпускать более изящные и менее спортивные модели.

Итак, как же грамотно сочетать кроссовки с юбками в возрасте 50+?

Прежде всего используйте укороченные модели обуви, они смотрятся более изящно и легко. Следите за тем, чтобы кроссовки сочетались с цветовой гаммой вашего образа. Но если вы хотите надеть костюм в коричнево-песочных тонах, но подобной обуви нет, подойдет универсальный вариант – черные кроссовки, уместные практически в любой ситуации.

Красиво смотрятся с кроссовками вещи из денима или вязаные наряды.


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