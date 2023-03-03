Черепаховый нейл-арт как главный микротренд весны 2023: особенности модного маникюра в новом сезоне

Черепаховый нейл-арт является самым главным микротрендом весны 2023 года. Ногти с эффектом черепахового панциря выглядят просто фантастически и такой маникюр достаточно легко выполнить самостоятельно.

Чтобы добиться требуемого эффекта, нужно сочетать между собой разные тона лака. Совсем не обязательно добавлять такой дизайн полностью на всю поверхность ногтя. Можно покрасить только кончики.

Если не знаете с чего начать, то вот несколько интересных идей для вдохновения.

Классический нейл-арт в виде панциря черепахи

Чтобы сделать такой нейл-арт, нужно нарисовать рисунок в виде черепахового панциря на каждом ногте. Для этого стоит использовать коричневые, черные и приглушенные оранжевые тона.

Нейтральные тона

Если использование узора в виде панциря черепахи на всех ногтях кажется слишком ярким и насыщенным, то можно сочетать такой рисунок вместе с покрытием нейтрального оттенка.

Для этого стоит сделать 1-2 акцентных ногтя, а все остальные оставить однотонными.

Сочетание нескольких тенденций

Поскольку дизайн ногтей в виде панциря черепахи является универсальным вариантом, то его можно легко сочетать с другими трендами.

Можно сделать кончики ногтей красиво очерченными, чтобы подчеркнуть их длину.

Дизайн с брызгами

Можно не четко прорисовывать узор в виде панциря черепахи, а сделать их при помощи брызг. Можно сделать такой узор на каждом ногте или же выделить только лишь 1-2 в качестве акцента. Если хочется добавить нотку гламура, то отличным решением станет использовать крупинки золота в качестве декора.

Добавить акцент

Если хочется сделать узор в виде панциря черепахи, но нет желания выполнять его на каждом ногте, то можно выделить только 1-2 акцентных ногтя. Лучше всего, если это будет средний и безымянный палец. Для остальных ногтей можно выбрать насыщенный шоколадно-коричневый цвет.

Добавить цветы

Узор в виде панциря черепахи может стать хорошей основой для добавления более сложных дизайном. Он хорошо смотрятся вместе с нежными цветами, точками и звездами.

Добавление зеленого цвета

Нарисовать узор в виде панциря черепахи на неведущей руке самостоятельно можно достаточно просто. На ведущей сделать это сложнее, именно поэтому можно сделать рисунок на одной руке, а на другой ногти накрасить зеленым лаком.

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Золотистые акценты

Можно поверх черепахового узора добавить золотистые пятнышки. Для этого можно использовать фольгу для ногтей или крупный глиттер.

Неоновые тона

Можно дополнить узор в виде панциря черепахи радужными кончиками. Если не нравится такой дизайн, то можно выбрать только один яркий неоновый цвет.

Золотистая кутикула

Основание ногтя рядом с кутикулой очертить золотистым лаком. Для всей остальной части ногтевой пластины использовать узор в виде панциря черепахи.

Бэби френч

Это одна из самых популярных тенденций в этом году. Можно выполнить такой маникюр в сочетании с узором в виде панциря черепахи.

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Огненно-зеленые тона

Если нравится довольно резкий и дикий дизайн ногтей, то можно сделать огненно-зеленый панцирь черепахи.

Изначально нужно сделать рисунок черепахи на всех ногтях, а после высыхания добавить к ним неоново-зеленое пламя.

Узор на половине ногтя

Можно создать красивый дизайн панциря черепахи только лишь на половине ногтя. Это отличное решение для ногтевой пластины в форме шпильки, квадрата или овала.

Использовать блестки

Чтобы придать красивый акцент ногтям с узором в виде черепахового панциря, стоит нанести на них тонкий слой блестящего лака. Лучше всего если блестки будут очень маленькими и распределять их нужно тонким слоем.

Добавление синего

Поскольку ногти с узором в виде черепахового панциря имеют приглушенный оранжевый оттенок, то его можно дополнить синим цветом. Эти тона хорошо сочетаются между собой.

Интересно смотрится лазурный или королевский синий цвет.

Зеленый панцирь черепахи

Несмотря на то, что классический дизайн подразумевает под собой сочетание коричневого, черного и зеленого оттенка, однако, можно немного поэкспериментировать. Можно выбрать более яркие и насыщенные тона. Отличным вариантом станет сочетание нескольких оттенков зеленого.

Сердце

Можно сделать сердечки с узором в виде панциря черепахи. Нужно нарисовать светло-коричневые сердечки, затем добавить слой прозрачного лака и растушевать черные точки.

Завитки

Поскольку дизайн панциря черепахи плавный, то он хорошо смотрится, когда на ногтях используются спиральные и закрученные узоры. Дополнительно можно добавить золотистые акценты.

Добавить фиолетовый

Фиолетовый хорошо сочетается с узором в виде панциря черепахи. Можно нарисовать изогнутые линии, чтобы придать маникюру ретро-стиль 70-х годов.

Ногти с розовым панцирем

Розовые оттенки снова возвращаются в моду. Это хорошая альтернатива коричнево-черному дизайну в виде панциря черепахи.