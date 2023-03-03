В Москве школьница ранила перочинным ножом ученика во время ссоры
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Ученица одной из школ Москвы во время ссоры ранила другого учащегося перочинным ножом в спину, пострадавший госпитализирован, сообщили в столичном ГУ МВД России.
ЧП случилось в московской школе на улице Каховка: старшеклассница и другой ученик поссорились на бытовой почве, во время конфликта 17-летняя школьница ударила 14-летнего ученика перочинным ножом в спину, его отправили в больницу, передает ТАСС.
Предварительно, причиной конфликта могли стать навязчивые ухаживания школьника за старшеклассницей, она в ответ нанесла ему порез спины 2 см.
В настоящее время на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее школьница ранила в грудь и голову кухонным ножом одноклассницу в подмосковных Химках, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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