В Москве школьница ранила перочинным ножом ученика во время ссоры

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03.03.2023, 15:45, Новости дня
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Ученица одной из школ Москвы во время ссоры ранила другого учащегося перочинным ножом в спину, пострадавший госпитализирован, сообщили в столичном ГУ МВД России.

ЧП случилось в московской школе на улице Каховка: старшеклассница и другой ученик поссорились на бытовой почве, во время конфликта 17-летняя школьница ударила 14-летнего ученика перочинным ножом в спину, его отправили в больницу, передает ТАСС.

Предварительно, причиной конфликта могли стать навязчивые ухаживания школьника за старшеклассницей, она в ответ нанесла ему порез спины 2 см.

В настоящее время на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее школьница ранила в грудь и голову кухонным ножом одноклассницу в подмосковных Химках, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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