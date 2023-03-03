 

МИД: Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач

03.03.2023, 15:45, Новости дня
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Спецоперация в Украине будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что страны Запада, взрастившие киевский режим, сделали из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, говорится на сайте министерства иностранных дел.

Сейчас Запад требует от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, однако понимает, что эти планы провальны.

Одновременно, добавили в министерстве, президент Украины Владимир Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, которая на самом деле нацелена не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции.

Между тем ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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