Путин поручил разработать и провести мероприятия к 50-летию начала строительства БАМа

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом постановляется провести в 2024 году праздничные мероприятия в честь 50-летия начала строительства этой железной дороги, передает ТАСС.

Правительству поручено в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав. Кроме того, кабинет министров должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования указанной даты.

Тем же указом Путин поручил министерству транспорта обеспечить финансирование указанных юбилейных мероприятий из средств, выделяемых Минтрансу на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы», а также за счет внебюджетных источников финансирования. Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано принять участие в работе по подготовке юбилейных мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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