 

В России возродят профессию бурлака

03.03.2023, 15:33, Разное
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В министерстве труда и социальной политики состоялся круглый стол «Россия: профессии будущего».

Санкции против РоссииВ рамках мероприятия эксперты предложили усовершенствовать рынок труда и повысить занятость населения, а также спрогнозировать, какие профессии и виды деятельности будут наиболее востребованными в стране в 2030-2050 годах.

В ходе дебатов эксперты сошлись во мнении, что уже в ближайшие годы в России возродятся профессии, канувшие в лету пару десятков лет назад, такие как машинистка, телеграфист или оператор голубиной почты.

Особое мнение высказал замминистра труда Василий Соляник. Эксперт предположил, что уже через пару лет обретёт популярность профессия бурлака.

– Экологическая ситуация, а также санкции против целых отраслей экономики существенно переформатируют рынок труда. Людям придётся менять профориентацию, – заметил он. – Но есть и хорошая новость – суда стали тяжелее, чем ранее, значит, и бурлаков потребуется больше, особенно, если речь идёт о когда-то такой полноводной реке как Волга.

Чтобы не терять время в Минтруда предложили начать готовить специалистов уже сегодня. Для этих целей из федерального бюджета выделят средства на открытие бесплатных всероссийских курсов бурлаков. Занятия будут проходить во всех регионах страны на базе учебных центров Федеральной службы по труду и занятости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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