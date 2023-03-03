 

“Что ж глумиться над русским народом”: Розенбаум оторопел от выходки Воробей

03.03.2023, 14:34, Разное
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Мало кто знает, что звучные имена и фамилии артистов – это, как правило, их сценические псевдонимы. Маша Распутина на самом деле – Алла Агеева. Лариса Долина до поступления на сцену звалась Кудельман. А Елена Воробей вообще-то Либенбаум по отцу – Якову Мовшевичу.

К появлению же ее звучного псевдонима приложили руку несколько коллег. Например, Алла Пугачева сократила фамилию Елены и та стала Либин. Но с певческой карьерой на большой сцене у Елены Либин как-то не задалось. Потом она стала делать первые шаги в жанре юмора и на помощь пришел уже опытный Владимир Винокур. Он сказал: “О! Глянь на себя: ну точно воробей!” С тех пор так и пошло.

Правда, привыкнуть к новой фамилии было очень непросто. “После того, как я взяла псевдоним, на одном из сборных концертов ко мне подошел Александр Розенбаум и спросил ошарашенно: “Ты чего, Воробьем стала?” А я ему в ответ: “Да, что ж глумиться над русским народом?” – рассказала артистка.

Интересно, что единственная дочь Елены Воробей – София Игоревна, которой 11 марта исполнится 20 лет – оставила родную фамилию матери. Она по паспорту – София Либенбаум. Девушка решила стать врачом, а там профессионалы с еврейскими фамилиями – всегда в почете и цене.


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