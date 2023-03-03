 

Страшная реальность без фотошопа: народ крестится от опухшего вида стареющей Кудрявцевой

03.03.2023, 14:34, Разное
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Сегодня редко кто позволяет себе выложить в социальные сети снимок без обработки. Ведь главное в нашей теперешней жизни – казаться, а не быть. Сразу вспоминается стихотворение Екатерины Горбовской, которое Людмила Гурченко превратила в песню в картине “Моя морячка”:

Я думала, что главное в погоне за судьбой —
Малярно-ювелирная работа над собой:
Над всеми недостатками,
Которые видны,
Над скверными задатками,
Которые даны,
Волшебными заплатками,
Железною стеной
Должны стоять достоинства,
Воспитанные мной.

Вот и телеведущую Леру Кудрявцеву до сих пор без фильтров, ретуши и фотошопа никто не видел. Как оказалось – Бог отводил. Народ крестится, увидев, как она на самом деле выглядит.

“Я, безусловно редактирую все свои фотографии, потому что приятно и вам, и мне видеть себя красивую, – призналась звезда поклонникам. – Но безупречных людей не бывает. И я в том числе”.

Стареющая Кудрявцева наконец-то показала, как выглядит она утром без прикрас. “Опухшая, ненакрашенная, непричесанная – реальность такова”, – вздыхает она. Вот уже права пословица: “В лесу увидишь – грибы отдашь”.


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