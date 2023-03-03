Как отмечать Пасху-2023: что делают православные накануне и в течение месяца после великого праздника

Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля (на порядок раньше, чем в 2021 и 2022 годах), пост начался с 27 февраля. О том, что советует делать и что категорически не рекомендует церковь в Страстную седмицу, неделю после и месяц после Великого Воскресения, пойдет речь в данной статье.

Общие рекомендации на весь период до и после Пасхи

В первую очередь следует ежедневно помнить о том, как пострадал Спаситель за грехи людей и даровал вечную жизнь всем, кто в Него верует, поэтому нужно сопереживать Иисусу Христу и быть во всем смиренным. Нельзя позволить себе прожить это время расслабленно, нужно сосредоточиться на важных вещах, все переосмыслить в своей жизни, очиститься духовно, напитаться духом богослужения. Желательно проникнуться атмосферой этих святых дней, ежедневно читать Евангелие. Нельзя допустить того, чтобы вас поглотил быт. Не перетруждайтесь, работайте в удовольствие, но и не проводите время праздно, сейчас не самый лучший для этого период.

Страстная седмица

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о возвещении Девы Марии о рождении Иисуса Христа. Послабляется пост (можно есть рыбу и выпить немного вина), праздник не выходит из даты. 9 апреля отмечается Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), этот праздник предшествует наступлению Великой седмицы. В эти дни желательно чаще молиться и посещать церковь.

В понедельник следует закончить все глобальные работы по дому (ремонт, генеральная уборка). Во вторник нужно прекратить женскую работу, которая заключается в изготовлении одежды. Речь идет о шитье, вязании, небольшом ремонте вещей, рукоделии в целом. В среду постарайтесь основательно очистить дом (избавиться от старых вещей, мусора и пр.), также следует подготовиться к четвергу (собрать все ингредиенты для куличей и для крашения яиц). В четверг следует помыться до восхода солнца, испечь куличи, покрасить яйца, заготовить четверговую соль. Пятница является самым строгим днем недели, поэтому следует полностью отказаться от увеселительных мероприятий. Суббота также является строгим днем, поскольку Иисус Христос уже мертв, но Он пока еще не воскрес.

Фомина неделя

Неделя после Пасхи является праздничной, и все верующие люди весело ее отмечают (нет особых рекомендаций). В воскресенье, через 7 дней после Пасхи 23 апреля, отмечается Антипасха (второе название – Красная горка). В этот день хорошо жениться, жизнь будет счастливой и долгой. С этого дня можно справлять свадьбы впервые с начала поста. За ним следует Фомина неделя, которую также называют Радоницкая, Поминальная, Неделя обновления, Проводная.

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В понедельник начинают поминать почивших родственников. Считается, что их души приходят в дом, где жили, поэтому их следует встречать куличами и крашеными яйцами. Во вторник отмечается Радоница, и в этот день люди отправляются на кладбище, чтобы почтить память всех, кто покинул этот мир. В среду в храмах проходят панихиды. Не рекомендуется заниматься делами на огороде. В четверг также в дом приходят умершие родственники, поэтому нужно оставить на столе угощения и открыть окна в помещении, где эти угощения поставлены.

В пятницу люди собирали с полей остатки сухих растений с прошлого урожая и сжигали их на костре, чтобы новый урожай был лучше старого.

Вознесение

Через сорок дней после Пасхи отмечается Вознесение Христово, в 2023 году оно выпадает на 25 мая. Господь завершил Свое земное служение и вознесся на небо. Можно начинать праздновать за день (24 мая) и еще неделю после самого Вознесения. Праздник является одним из больших двунадесятых праздников, входит в пасхальные торжества и привязан к пасхальной дате. Следующим большим праздником станет День Святой Троицы, который в этом году отмечается 4 июня.