Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
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В Коломне экстренные службы выехали для проверки местности после сообщений о хлопке накануне вечером, признаков взрыва не обнаружено, сообщили местные власти.
Также патрулирование в районе населенного пункта совершают беспилотники, передает РИА «Новости».
Глава Коломны Александр Гречищев призвал не поддаваться на провокации и не доверять фейкам, которые могут быть использованы для запугивания граждан.
Он указал, что хлопок слышали жители северной части округа. Сейчас обстановка находится под контролем.
Накануне вечером сообщалось об инциденте в Коломне, местные жители якобы слышали звуки взрыва и видели дым. В правоохранительных органах сообщали, что проверили несколько объектов и не нашли признаков взрыва. Предполагалось, что это мог взорваться беспилотник.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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