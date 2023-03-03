Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне

В Коломне экстренные службы выехали для проверки местности после сообщений о хлопке накануне вечером, признаков взрыва не обнаружено, сообщили местные власти.

Также патрулирование в районе населенного пункта совершают беспилотники, передает РИА «Новости».

Глава Коломны Александр Гречищев призвал не поддаваться на провокации и не доверять фейкам, которые могут быть использованы для запугивания граждан.

Он указал, что хлопок слышали жители северной части округа. Сейчас обстановка находится под контролем.

Накануне вечером сообщалось об инциденте в Коломне, местные жители якобы слышали звуки взрыва и видели дым. В правоохранительных органах сообщали, что проверили несколько объектов и не нашли признаков взрыва. Предполагалось, что это мог взорваться беспилотник.

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