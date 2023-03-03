 

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне

03.03.2023, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Коломне экстренные службы выехали для проверки местности после сообщений о хлопке накануне вечером, признаков взрыва не обнаружено, сообщили местные власти.

Также патрулирование в районе населенного пункта совершают беспилотники, передает РИА «Новости».

Глава Коломны Александр Гречищев призвал не поддаваться на провокации и не доверять фейкам, которые могут быть использованы для запугивания граждан.

Он указал, что хлопок слышали жители северной части округа. Сейчас обстановка находится под контролем. 

Накануне вечером сообщалось об инциденте в Коломне, местные жители якобы слышали звуки взрыва и видели дым. В правоохранительных органах сообщали, что проверили несколько объектов и не нашли признаков взрыва. Предполагалось, что это мог взорваться беспилотник. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Протесты в Казахстане и коронавирусные рекорды. Главное за день

02.05.21 / Россия спекулирует на вопросе дефицита воды в Крыму – Марчук

12.08.21 / Сослуживцы рассказали о командире потерпевшего крушение на Камчатке вертолета

02.01.21 / Медведчук заявил, что “Биолек” подал заявку на регистрацию в Украине российской вакцины “Спутник V”

19.01.23 / Глава Казахстана распустил нижнюю палату парламента, назначил досрочные выборы на 19 марта

30.11.21 / Сильный ветер помешал самолетам совершить посадку в Сочи

14.09.20 / После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

26.07.21 / Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп

03.09.21 / Журналистка Яхно: Наша с вами задача – проследить, чтобы упырей из ГФС не трудоустроили в БЭБ

07.12.21 / Ахеджакова на вручении театральной премии произнесла политическую речь об иноагентах, “оскорбленных патриотах” и искажении истории. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика