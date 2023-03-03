АвтоВАЗ начал серийный выпуск Lada Vesta в Тольятти

Серийное производство автомобиля Lada Vesta нового поколения запустили на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.

По данным пресс-службы завода, компания рассчитывает начать поставки авто в более чем 300 дилерских центров в мае 2023 года, когда будет накоплен запас готовых машин, передает ТАСС.

Как заверил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, Vesta нового поколения станет флагманом модельного ряда Lada, который в мае появится в салонах всех дилеров и займет лидирующие позиции на российском рынке.

«Благодарю команду АвтоВАЗа за проведенную в кратчайшие сроки работу. Это настоящий трудовой подвиг!» – сказал он.

Также в сообщении концерна приводятся слова вице-премьера Дениса Мантурова, который отметил, что после ухода зарубежных компаний АвтоВАЗ ускорил процесс импортозамещения комплектующей базы. «Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов», – подчеркнул он.

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