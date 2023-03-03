Министерство обороны Украины через серые схемы закупило армейские фляги с ущербом бюджету в 700 тыс. долларов

Минобороны Украины закупило партию армейских фляг для военных по завышенной цене, потери госбюджета от сделки составили около 700 тыс. долларов, под подозрение в коррупции попал экс-директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, информирует украинское издание «Главком».

Издание пишет, что киевская компания «Пролог Сервис» поставила министерству 100 тыс. штук армейских фляг по цене 7,9 доллара за штуку, их реальная цена 0,59 доллара, в итоге бюджет понес ущерб в 700 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Главком».

Отмечается, что компания использовала иностранные «серые» фирмы, и фиктивные документы для завышения стоимости продукции.

По данным издания, контракт с «Пролог Сервис» заключил экс-директор департамента госзакупок минобороны Богдан Хмельницкий.

Ранее офис генпрокурора Украины обвинил в коррупции Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. В частности, речь идет, в том числе, о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен (более 3,3 млн долларов).

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