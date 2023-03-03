 

ZDF – Германия сильно запаздывает с обновлением железных дорог — это может привести к провалу климатических целей

03.03.2023, 14:10, Разное
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Стратегия по массовому обновлению железных дорог и прокладке новых путей, призванная вдвое увеличить пассажиропоток, не может быть реализована Германией к 2030 году, пишет ZDF. В Министерстве транспорта ФРГ признали, что реализация стратегии потребует несколько десятилетий: между тем, она плотно увязана с выполнением Германией своих климатических целей.


AP

Ещё в 2018 году правительство ФРГ приняло стратегию, в рамках которой ставилась цель резкого повышения конкурентоспособности немецких железных дорог, пишет ZDF. К 2030 году планировалось сделать работу ж/д транспорта быстрее, пунктуальнее и надёжнее, при этом пассажиропоток должен был увеличиться вдвое. Помимо прочего, этот план должен был помочь Германии реализовать свои климатические цели.

Теперь в Министерстве транспорта ФРГ признали, что реализация стратегии запаздывает на целые десятилетия, пишет ZDF. По словам уполномоченного правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэля Тойрера, выполнение стратегии возможно в течение 50 лет. Как отметил Тойрер, уже понятно, что реализация плана потребует десятилетия.

Изначально было понятно, что срок реализации, намеченный на 2030-й год, был слишком амбициозен, пишет ZDF. В рамках стратегии нужно было не только заменить большое количество изношенных железных дорог, но и проложить множество новых путей со всей сопутствующей инфраструктурой.

Таким образом, реализация железнодорожной стратегии откладывается минимум до 2070 года, отмечает издание. Между тем, согласно закону о защите окружающей среды, принятому в Германии в 2019 году, к 2030 году необходимо сократить уровень выбросов углекислого газа на 65% в сравнении с показателями 1990-го года. При этом именно транспортная отрасль является отстающей в плане климатических целей, отмечает ZDF: в 2022 году излишний выброс углекислого газа в немецкой транспортной отрасли составил 11 миллионов тонн. 

 


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