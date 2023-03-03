 

MSNBC – США отстают от Китая в ряде важных промышленных технологий

03.03.2023, 14:10, Разное
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Бурный рост промышленного производства в Китае приводит к тому, что не выдерживающие конкуренцию американские фирмы вынуждены закрываться, рассказал американский общественный деятель Скотт Пол в своём интервью для канала MSNBC. Пол принимает участие в слушаниях нового комитета палаты представителей США, призванного расследовать экономические угрозы со стороны Китая.

Сейчас к нам присоединяется один из свидетелей со вчерашних слушаний — Скотт Пол, президент американского объединения промышленников, действующего в рамках партнёрства между ведущими американскими промышленными предприятиями и профсоюзным объединением работников американской сталелитейной индустрии. Итак, господин Пол, вы утверждаете, что экономическая политика Китая представляет из себя явную угрозу для американских трудящихся. Расскажите, в чём состоит опасность и какие меры необходимо принимать уже сейчас.

СКОТТ ПОЛ, президент американского объединения промышленных предприятий: Опасность заключается сразу в нескольких аспектах. Во-первых, за последние пару десятилетий мы наблюдали закрытие большого количества заводов в промышленных и прочих регионах США на фоне резкого повышения закупок китайских товаров.

Во-вторых, мы в каком-то смысле передали ключи от экономики 21 века в руки китайской коммунистической партии. Речь идёт о краже интеллектуальной собственности, трансфере технологий. Я думаю, что многие наши компании не устояли перед соблазном перенести свои промышленные мощности на китайскую территорию: в результате наши граждане получили дешёвые футболки, а сами мы отстали в целом ряде разных технологий. Нам пришлось спешно догонять: проблема состоит в том, что это не простое взаимоотношение бизнес-игроков. Любая китайская компания подчинена китайскому правительству. Мы видели это на примере TikTok, но это также верно и для промышленных фирм.

Наши технологии используются китайскими военными. Поэтому нам просто нужно быть осторожными, нам нельзя совершать невынужденных ошибок. Я думаю, нам нужно проводить умную политику, которая будет включать в себя некоторые изменения в торговле, а также повышение нашей конкурентоспособности. Нам, безусловно, нужно отвечать на этот вызов.

Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.


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