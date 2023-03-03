«Фан-уйди»

Сегодня, 3 марта, возобновится чемпионат РФ по футболу. Болельщики продолжают свой бойкот, но правительство не собирается отменять Fan ID.

После зимнего перерыва возобновится чемпионат РФ по футболу. Но увидеть вживую новых русских бразильцев из «Зенита», Артема Дзюбу в форме «Локомотива» и интернациональную бригаду из подмосковных «Химок» без спецпропуска будет невозможно.

Возвращаться к отечественным футбольным спектаклям ранней весной всегда очень тяжело. И без того неровные поля засыпаны снегом, холода заставляют игроков и зрителей натягивать на себя по восемь одежек. Но деваться некуда — доигрывать 31-й сезон надо. Несмотря на прочие негативные и неспортивные моменты.

Под неспортивными моментами я подразумеваю введение паспорта болельщика (так называемый Fan ID). По поводу этой глупейшей затеи фанаты давно виртуально воюют с чиновниками, которые изо всех сил постарались выполнить приказ самого главного футбольного поклонника из Кремля. Напомню, что в спешке принятый закон еще от 30 декабря 2021 года вызвал не просто волну возмущения, а бойкот Fan ID со стороны почти всех активных групп болельщиков клубов РПЛ, пообещавших игнорировать матчи до тех пор, пока высокое начальство не одумается и не пойдет на попятную.

Но предводители и не думали сдаваться под натиском фанатов, считающих, что такой документ нарушает их конституционные права (для экскурсии в музей, похода в кино и в театр дополнительную справочку не спрашивают же).

Да и указ, подписанный президентом, как известно, обратной силы не имеет. Далекий от спорта товарищ поинтересуется: а чего плохого в новом правиле? Мол, хулиганов отсеют, наслаждаться поединками будет безопасно… Так хулиганов, сообщу по секрету, давно отсеяли. Как и омоновцев. Сейчас уже никто и не вспомнит, когда последний раз фанаты дрались на матчах внутреннего первенства. К тому же все стадионы оборудованы теперь сотней камер наблюдения, и вычислить любого дебошира — минутное дело.

Но создать дополнительный геморрой — это же чисто русская история…

Осенью, как вы знаете, попасть на матчи РПЛ без Fan ID еще разрешалось, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. В большинстве же других городов этот сертификат, который можно и нужно оформлять через Госуслуги, для посещения арен был необходим всем: от журналистов до футболистов. Клубы, лишившиеся определенной части доходов из-за снизившейся продажи билетов и абонементов, пытались возражать против этой «паспортины», но делали это довольно трусливо. Лишь тренер «Ростова» и сборной РФ Валерий Карпин еще прошлым летом в своем стиле заявил: «Не понимаю, кому это надо». При этом даже дочкам Валерия Георгиевича (пропуск требуется в том числе и детям) с первого раза не удалось выправить надлежащее удостоверение…

И вот с 3 марта без «свидетельства о благонадежности» проход на стадион будет невозможен нигде. То есть просто купить билет без «справки» не выйдет. Понимая, что, согласно опросам, заморачиваться получением электронной «корочки» даже спокойные поклонники футбола (так называемые кузьмичи) не хотят, слово взял сам президент РПЛ Александр Алаев.

«Хочу обратиться к болельщикам, чтобы они забыли все обиды и оформили Fan ID. Ведь футбол — для болельщиков. Без них совсем не то — мы это видим», — произнес Александр Александрович.

Самый приличный ответ бюрократу в комментариях под этой новостью был следующим:

«Пусть правительство забудет все обиды и отменит «фан-уйди».

Поддержал не успокаивающихся и не собирающихся менять свои ультимативные планы фанатов и легендарный Олег Романцев. Бывший наставник «Спартака» категоричен:

«Все это придумали люди антифутбольные. Я никогда не буду делать этот паспорт и однозначно бойкотирую Fan ID».

Короче говоря, 13 оставшихся туров рискуют стать фантастически «бесшумными».

Артем Дзюба. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

А посмотреть, как ни странно, есть на что. Интриг полным-полно. Взять хотя бы Артема Дзюбу, которого решил реанимировать столичный «Локомотив». Казалось, после турецкой ссылки бывший капитан сборной закончит карьеру. Но занимающие 14-е место «железнодорожники» рискнули укрепить им атаку. И что из этого выйдет, никто не ведает. То ли одиозный форвард спасет «красно-зеленых» от вылета в первую лигу, то ли «поможет» им туда попасть. Сработается 34-летний Дзюба с 38-летним тренером Михаилом Галактионовым или взорвет «паровоз», и мы станем в Черкизове свидетелями очередных скандалов и расследований? Забавно, что уже в 18-м туре, 4 марта, «Локомотив» схлестнется с «Ростовом» Валерия Карпина, который фактически убрал Дзюбу из национальной команды… А южане, если что, отстают от лидера — «Зенита» — на семь пунктов.

К слову, питерские бразильцы — Малком и Калудиньо — за сборную нашей страны сыграют едва ли. Но в феврале они получили российское гражданство (указ подписал Владимир Путин). Зачем клубу с берегов Невы это было нужно? На данный момент, судя по регламенту, эти игроки пока продолжат считаться легионерами, но вот налоги с их доходов уже будут равняться 13%, что заметно облегчит труд «газпромовской» бухгалтерии. Что касается дел чисто футбольных, то «Зенит», привыкший ни в чем себе не отказывать, не только сохранил всех зарубежных джокеров (клуб покинул только хорват Деян Ловрен), но и приобрел очередного бразильца — 19-летнего защитника Роберта Ренана. А еще один соотечественник Пеле — хавбек «Коринтианса» Ду Кейрос — присоединится к коллективу летом…

Матч «Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург), 15 июля 2022 г. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Химки», которым предстоит борьба за выживание, ждать лета не могут и пошли ва-банк, подписав с десяток ландскнехтов на один млн евро. Вернее, эта сумма заплачена за четверых, а остальные очутились за МКАД на правах свободных агентов. Но, думаю, следует перечислить все пополнение. И не потому, что на подобную внушительную трансферную кампанию в смутные времена не решился не один клуб РПЛ, а потому, что такого разномастного легиона в нашем чемпионате давно не наблюдалось. Итак. Лачезар Котев (Болгария), Маркос Гильерме (Бразилия), Жаниу Бикел (Гвинея-Бисау), Лев Скворцов (Казахстан), Лео Андраде (Португалия), Кристиан Тассано (Уругвай), Никола Антич, Петар Голубович, Стефан Милентиевич (все — Сербия). Не знаю, сдвинут ли эти парни подмосковную телегу со странно крутящимися колесами с 15-й строчки, но заглянуть в зарплатную ведомость команды Спартака Гогниева было бы весьма любопытно. А еще на этом фоне весьма забавен тот факт, что руководство «Химок» пообещало своим первым 20 болельщикам, оформившим Fan ID, бесплатный настенный календарь…

Армейцы и динамовцы, игравшие когда-то свои домашние матчи в Химках, деньгами в Новый год не сорили и совершили на двоих всего один трансфер (17-летний сербский школьник Милан Майстрович переехал из Нови-Сада в Петровский парк). Но такая «активность» столичных грандов вполне понятна: занимающие в турнирной таблице 4-ю и 5-ю позиции дружины в лучшем случае поборются за бронзу. А если нет более благородных целей, то зачем тратиться понапрасну?

Матч «Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи), 21 мая 2022 г. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Сочи», финишировавший в прошлом сезоне на втором месте, располагается сейчас в середине таблице, но именно «барсы», старающиеся жить в режиме экономии, превратились в главных ньюсмейкеров, презентовав в межсезонье свежего дрессировщика, коим оказался 70-летний Курбан Бердыев. Шаман с четками (так называли тренера фанаты «Рубина») после Ростова и Казани управлял в казахстанском «Кайрате», а в последний год фокусничал в «Тракторе» из Ирана и, казалось, не собирался возвращаться на родину. Но владелец «Сочи» Борис Ротенберг, очевидно, сделал предложение, от которого грешно было отказаться. Учитывая, что Бердыев привык сражаться исключительно за высокие идеи, южане, допускаю, удивят уже нынешней весной. А сам тренер коротко поделился своими планами: «Задача — воссоздать тот самый отряд, который завоевал серебро».

Матч «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва), 12 ноября 2022 г. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ну а в данный момент на серебро идет московский «Спартак», который после ухода многолетнего благодетеля Леонида Федуна (продал в августе все свои акции «ЛУКОЙЛу») и его спутницы Заремы Салиховой, выносившей из красно-белой избы весь сор в соцсети, прекратил быть объектом насмешек и превратился в «банду» единомышленников.

33-летний испанский коуч Гильермо Абаскаль, которому предрекали быстрое увольнение, по ходу первого круга демократично и без нервотрепки изучил всех своих подопечных и выстроил остро атакующую команду. «Спартак» наколотил 40 мячей в 17 матчах (всего на семь меньше, чем «Зенит»). Причем половину из них забили Квинси Промес и Александр Соболев. В обороне у москвичей все тоже неплохо. А чтобы стало еще лучше, новое руководство не поскупилось и выложило зимой семь млн евро за двух защитников — португальца Томаша Тавареша и парагвайца Алексиса Дуарте. Последний считается одним из лучших молодых игроков Южной Америки. Короче, любимый клуб министра Сергея Лаврова подходит к рестарту сезона в полной боевой готовности. Плюс ко всему у Абаскаля находится в рукаве еще один невидимый козырь: золотого подвига от него никто сейчас не требует…

В общем, по мнению многих специалистов, только отстающий от газового гиганта на шесть очков «Спартак», который к тому же, согласно календарю, лишь три матча из 13 проведет за пределами столицы, способен продолжить победную карусель и помешать Сергею Семаку взять пятый подряд титул и довести количество питерских чемпионств до десяти.

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

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