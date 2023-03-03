Скандалы: Оскорбления и драка в парламенте

Как Молдавию переводят на румынский язык

2 марта парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах республики. Обсуждение инициативы правящей Партии действия и солидарности переросло в потасовку: депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов вышли на трибуну с плакатами, которые начали рвать авторы поправок.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу утверждал, что переименование языка в законах страны приурочат к одному из праздников в 2023 году.

Обсуждение инициативы о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах Молдавии в четверг, 2 марта, переросло в потасовку в парламенте республики.

Во время представления законопроекта депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов вышли на трибуну с плакатами: «Не издевайтесь над конституцией», «Молдова, молдаване, молдавский».

Их попытались оттеснить авторы поправок из правящей Партии действия и солидарности, которые начали рвать плакаты и скандировать: «Манкурты!».

Завязалась потасовка, оппозиционные депутаты остались у трибуны. Тем не менее, документ в итоге был принят в первом чтении, передает ТАСС.

«Болото национализма»

Вызвавший широкий общественный резонанс законопроект подразумевает внесение поправок без изменения конституции. Эти поправки базируются на постановлении КС Молдавии, провозгласившего в 2013 году официальным языком румынский, ссылаясь на «превалирование» текста Декларации о независимости Молдавии, где упоминался румынский язык, над конституцией

Указанную Декларацию утвердили в 1991 году — по словам авторов, она была составлена при участии дипломатов Румынии. При этом в основной закон страны соответствующие изменения не были внесены.

Проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе.

Споры вокруг названия языка в Молдавии не утихают с 1989 года, когда на волне перестройки парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы.

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако некоторые политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения.

Председатель парламента Молдавии и глава Партии действия и солидарности Игорь Гросу утверждал, что переименование языка в законах приурочат к одному из праздников в 2023 году.

Ранее депутаты Блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении данного законопроекта, указав, что основной закон можно изменить только двумя третями (68 из 101) голосов, а не простым большинством. «Они делают глупость и заводят страну все дальше в болото национализма. Это органический закон, и то большинство, которое придет после нынешнего, в тот же день отменит его», — считает депутат, экс-президент Молдавии Владимир Воронин.

Партия социалистов республики Молдова придерживается позиции, согласно которой государственным языком является молдавский, а решение КС о его переименовании незаконно. Там утверждают, что переименование языка и «переписывание истории навязывается Кишиневу политиками из Бухареста». Молдавским, судя по соцопросам, считает государственный язык и большинство населения страны.

Добавим, что 1 марта новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан встретился с румынским коллегой Николаем Чукэ в Бухаресте. «Я обсудил с премьер-министром направление временной миссии экспертов из Бухареста для консультирования наших учреждений в процессе присоединения к Европейскому союзу. Они окажут экспертную поддержку в области сельского хозяйства, транспорта, окружающей среды», — рассказал Речан.

Григорий Плакучев

Оригинал материала: “Газета.ру”