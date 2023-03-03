Телеканал «Дождь» лишили лицензии в Нидерландах

Телеканал «Дождь» с 5 марта больше не сможет продолжать вещание в Нидерландах.

Государственная комиссия королевства по радио- и телевещанию приняла такое решение, поскольку зафиксировала ряд нарушений.

Недовольство голландцев вызвал тот факт, что ведущие канала называли страну «Голландией», хотя так называется не государство, а один из его регионов. Ещё в 2020 году устаревшее название было официально запрещено в применению в масс-медиа (кроме как в историческом или в региональном контексте). Однако на «Дожде» приняли решение не исполнять соответствующую норму законодательства, поскольку старый вариант – привычнее и считается нормой в русском языке.

– Очень жаль, что Голландия оказалась не так гостеприимна, как казалось поначалу, – сообщил источник в телеканале. – С другой стороны, переезд не будет большой проблемой, поскольку многие сотрудники ещё даже не успели распаковать чемодан после Латвии.

По слухам, следующей страной, где зарегистрируется канал, может стать Канада.

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