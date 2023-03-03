Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к школьной форме
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Минпросвещения предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников, сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.
Как сообщил Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению, Минпросвещения предложило закрепить требования к одежде обучающихся, чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде, чтобы «не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее», передает ТАСС.
Корнеев пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов.
Ранее Минпросвещения провело опрос среди пользователей своих социальных сетей о том, как они относятся к введению школьной формы, согласно которому более 80% респондентов выступили за введение формы.
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