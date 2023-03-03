 

Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к школьной форме

03.03.2023, 13:30, Новости дня
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Минпросвещения предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников, сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

Как сообщил Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению, Минпросвещения предложило закрепить требования к одежде обучающихся, чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде, чтобы «не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее», передает ТАСС.

Корнеев пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов.

Ранее Минпросвещения провело опрос среди пользователей своих социальных сетей о том, как они относятся к введению школьной формы, согласно которому более 80% респондентов выступили за введение формы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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