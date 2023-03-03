 

Лавров и Мирзоян обсудили актуальность усилий по нормализации между Ереваном и Баку

03.03.2023, 13:30, Новости дня
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Глава российского МИД Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян на встрече в Нью-Дели в ходе международной конференции «Диалог Райсина» обсудили актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации.

В ведомстве уточнили, что Россия и Армения обменялись мнениями по региональной проблематике и обозначили актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, передает ТАСС.

Также сообщается, что российский министр поинтересовался у руководителя МИД Армении, когда тот прилетел в Индию, встреча двух министров продолжилась без прессы.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

До этого на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Арменией, он поблагодарил российское правительство и лично главу МИД за активное участие в этом процессе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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