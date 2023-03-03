ФСБ: Сторонник ИГ приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского регио

Сторонник «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По сообщению пресс-службы, вступил в законную силу приговор в отношении члена террористической ячейки Магомедова К.М. 1982 года рождения, готовившего террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на территории Московского региона, передает РИА «Новости».

В УФСБ рассказали, что Магомедов прошел дистанционное обучение по изготовлению СВУ, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона, но момент приготовления взрывного устройства в арендованной квартире был задержан.

В ходе обыска обнаружены элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, взрывчатые вещества, а также схемы подхода к зданию суда. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий причастность Магомедова доказана, он признан виновным по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», суд приговорил Магомедова к 19 годам колонии строгого режима.

Ранее трое членов запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе.

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