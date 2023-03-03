 

Собянин: Время ожидания на станциях БКЛ сократилось до 1,5–2 минут в часы пик

03.03.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое депо – самое большое по площади в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что основу подвижного состава БКЛ составляют отечественные поезда “Москва-2020”. Их преимущества – широкие двери, сквозной проход между вагонами, USB-разъемы для зарядки гаджетов и тишина хода, перечислил Собянин.

По его словам, на БКЛ ездят 92 тематических поезда. В одном из составов можно узнать интересные факты о новой кольцевой линии.

Полный запуск БКЛ состоялся первого марта. На линии длиной 70 километров действует 31 станция.

С полным запуском кольца пассажиры экономят в поездках до 35-45 минут. Например, время в пути от “Рижской” до “Сокольников” сократилось в 5,5 раза – с 17 до трех минут, отмечал ранее Собянин.

Открытие кольца улучшило транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области. С БКЛ можно пересесть на другие линии метро, МЦК и МЦД.

Протяженность столичного метрополитена за 11 лет выросла в полтора раза. Построено более 200 километров линий, открыто свыше 100 станций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.22 / 30 лет под одной крышей кончились: Маликов съехал из дома по желанию жены

26.10.21 / Скандалы: Полит-тюнинг Няши

28.06.22 / Собянин: Московскую неделю моды посетило более 1,6 млн человек

27.01.22 / Бизнесмен Пригожин заявил, что имеет «малое отношение к международной повестке»

15.08.22 / Жадный и экономная – Личное мнение

27.08.21 / Три орешка и свеча: на Ореховый Спас проводим обряды на процветание, гадаем на суженого, заговариваем удачу

28.02.23 / Мнение: Чем заменить Архипелаг ГУЛАГ

01.03.23 / Le Parisien – «линия крэка» — парижане страдают от засилья наркоманов в метро

31.12.22 / «Мешанина ненависти и троллинга» — чем стала для мира сделка Маска по приобретению Twitter

11.08.20 / Мнение: Сможет ли Польша свергнуть белорусского президента?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика