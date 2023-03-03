Собянин: Время ожидания на станциях БКЛ сократилось до 1,5–2 минут в часы пик

Новое депо – самое большое по площади в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что основу подвижного состава БКЛ составляют отечественные поезда “Москва-2020”. Их преимущества – широкие двери, сквозной проход между вагонами, USB-разъемы для зарядки гаджетов и тишина хода, перечислил Собянин.

По его словам, на БКЛ ездят 92 тематических поезда. В одном из составов можно узнать интересные факты о новой кольцевой линии.

Полный запуск БКЛ состоялся первого марта. На линии длиной 70 километров действует 31 станция.

С полным запуском кольца пассажиры экономят в поездках до 35-45 минут. Например, время в пути от “Рижской” до “Сокольников” сократилось в 5,5 раза – с 17 до трех минут, отмечал ранее Собянин.

Открытие кольца улучшило транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области. С БКЛ можно пересесть на другие линии метро, МЦК и МЦД.

Протяженность столичного метрополитена за 11 лет выросла в полтора раза. Построено более 200 километров линий, открыто свыше 100 станций.