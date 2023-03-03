Город помнит своих спасителей: во Ржеве отмечают 80-летие освобождения от фашистов

Уход фашистов с Ржевско-Вяземского выступа ликвидировал угроза наступления на Москву. Таким образом была завершена Ржевская битва, или как ее еще называют – Ржевская мясорубка, длившаяся с января 1942 года и ставшая одной из самых кровопролитных битв периода Великой Отечественной войны.

В официальной науке до 90-х годов вообще не было такого понятия как Ржевская битва. Но не из-за особой секретности: просто о неудачах этого сражения предпочитали не вспоминать. Кроме того, советские историки рассматривали ее не как одну битву, а как несколько военных операций. Однако сегодня эксперты сходятся во мнении, что Ржевская битва сыграла ключевую роль в достижении перелома в Великой Отечественной войне, хотя и высокой ценой. Общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек. Но именно на Ржевско-Вяземский плацдарм были стянуты отборные части немецкой армии, которые вместо удара по столице были вынуждены постоянно сдерживать натиск Красной армии, неся потери и тратя резервы. Это выматывало противника и предрешило его разгром под Сталинградом.

“Примеров массового героизма со стороны советских солдат на Ржевско-Вяземском выступе множество. В шести километрах от города есть деревня Полунино. Жестокие сражения продолжались там три недели, атаки были по несколько раз в день, одна за другой. Поражает жертвенность солдат, которые шли в бой, понимая, что погибнут. Немецкие пулеметы стояли на высоте, а у наших бойцов был приказ идти в атаку, но для этого нужно было перебегать под прицелами из леса по открытому полю…”, – рассказывает главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея, кандидат исторических наук Светлана Герасимова.

Сам Ржев в ходе боев был полностью разрушен, как и стерты с лица земли многие населенные пункты Тверской области. Если до войны в городе проживало 57 тысяч человек, то в 1943-ем советские солдаты вошли в практически пустые руины – там оставалось не больше пары сотен жителей.

Из исторических документов также можно узнать, как враг поступал с местным населением: “Покровская старообрядческая церковь – одно из немногих сооружений, которое уцелело во время оккупации города. Уходя из Ржева, 28 февраля фашисты согнали сюда все оставшееся в живых население – это всего 248 человек – и заминировали здание. Двое суток, умирая от голода и холода, люди находились здесь буквально в ожидании собственной смерти и лишь на третий день, когда в город зашли советские войска, саперы достали взрывчатку из подвала, разминировали здание и освободили людей”.

Сегодня в Тверской области поисковики продолжают находить останки павших солдат и офицеров. Их находки отправляются в музеи, посвященные тем событиям. В регионе их множество. Один из наиболее известных был открыт совсем недавно – в 2020 году. Это павильон в составе Ржевского мемориала Советскому солдату. Там под стеклянным полом, можно увидеть поднятые с мест боев оружие, каски, гильзы, гранаты и солдатский противогаз, пробитый десятком пуль.

Героизм солдат, погибших в Ржевской мясорубке, увековечен и в искусстве. Именно о тех события писал в своем знаменитом стихотворении “Я убит подо Ржевом” Александр Твардовский. А потом воцарилось молчание касательно тех боев, которое в 2019г. нарушили кинематографисты – они сняли фильм “Ржев”, повествующий об обороне ныне не существующей деревни Овсянниково. Это экранизация повести Вячеслава Кондратьева “Искупить кровью”. Съемки военной драмы были инициированы предпринимателем Евгением Пригожиным, который тем самым решил почтить память своего деда Евгения Ильича и миллионов советских солдат.

Кстати, писатель-фронтовик и Евгений Ильич Пригожин оба были участниками Ржевской битвы, знали друг друга лично и после войны вели долгую переписку, которая и вылилась в повесть. Пригожин-старший на страницах стал одним из главных героев – ротным, который отводит солдат от деревни, но получает приказ вернуться и отстоять ее любой ценой. В своем произведении писатель показал судьбы простых людей разных профессий и возраста, которые оказались в котле войны. По ходу сюжета они сталкиваются с непростым выбором в разных жизненных ситуациях. Фильм “Ржев” стал очень бережной экранизацией написанного. Картина получилась жёсткой, но достоверной, что сразу оценили зрители. К тому же она оказалась первым российским художественным фильмом, посвящённым сражениям за город воинской славы.

Сегодня в честь знаменательной даты во Ржеве намечена масштабная праздничная программа. Она начнется с церемонии возложения цветов к мемориалу. Также ожидается прохождение войск местного гарнизона, интерактивная программа “Победный март” с участием духового оркестра и патриотическая акция с развертыванием копии знамени Победы.